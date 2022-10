Aurora Ramazzotti sceglie il nome di suo figlio e mostra il pancino

Adesso si vede il pancino di Aurora Ramazzotti e lei pensa al nome di suo figlio

Attesi i primi tre mesi di gravidanza Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua dolce attesa, poi ha chiesto un pochino di tempo per riuscire a mettere in ordine i suoi pensieri e adesso sui social arrivano le sue foto col pancino. Si vede davvero, adesso il pancino di Aurora Ramazzotti è ben evidente e lei e Goffredo Cerza sono felicissimi. Se è vero che le donne in dolce attesa sono ancora più belle la figlia di Eros e Michelle Hunziker ne è la conferma, è bellissima. L’influencer ha sempre più voglia di mostrare questo momento meraviglioso della sua vita, non deve più nasconderlo e quando adesso le chiedono di svelare qualche dettaglio ne parla, nessun mistero. Ieri ha pubblicato le foto del momento in cui ha saputo che era incinta. In quel momento Aurora Ramazzotti era con la sua mamma, era con Michelle che scopriva che preso sarebbe diventata nonna, il suo sogno più grande. Ha mostrato anche le foto di Sara Daniele quando le ha detto che era incinta, un altro momento molto emozionante con l’amica che considera sua sorella in lacrime per la sorpresa.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza cercano il nome tra i loro preferiti

Il totonome è già arrivato, Aurora Ramazzotti ha chiesto alle sue follower di indovinare quali sono i loro nomi preferiti. E’ un maschietto ed è un’altra gioia che Aury ha dato a Michelle, che ha tre figlie e da tempo desiderava un principino in casa.

Qual è sarà il nome che la coppia sceglierà per il primo figlio. Aurora Ramazzotti lascia intendere che ci sono più nomi tra cui scegliere, che non c’è ancora quello che piace davvero a tutti e due. Chissà se è vero, in genere il nome per il primo figlio c’è ancora prima di sapere della dolce attesa. Questo però resta ancora un segreto, la dolce mammina si prende tutto il tempo prima di svelare il nome del suo bambino.