Stefano De Martino parla di Luna Marì e della villa a Marechiaro

Stefano De Martino non rilascia molte interviste ma questa volta si è lasciato andare e a Fanpage ha parlato della sua famiglia allargata, di Luna Marì, della villa a Marechiaro. Inevitabile che rispondesse alle domande su cui ruota e il gossip ma Stefano De Martino ha commentato tutto senza fingere di non sapere. Conta il giudizio che ognuno ha su se stesso “e se si avvicina la pregiudizio c’è qualcosa che non va” ovviamente lo dice ridendo. Sono numerose le domande sulla sua vita privata. Nell’ultimo periodo è Belen che ha risposto alle interviste ma il conduttore desidera parlare anche della villa lussuosissima a Marechiaro, la villa milionaria che avrebbe acquistato a Napoli. Rettifica quanto riportato dalle riviste, lui quella villa l’ha solo affittata ma sa da dove è nato tutto il chiacchiericcio. Stefano De Martino ha fatto forse un errore, quello di pubblicare una foto nel giorno del suo compleanno, voleva condividere con tutti come lo stava trascorrendo.

Stefano De Martino e la villa a Napoli

“Questa villa a Marechiaro, che ho preso in affitto e non ho comprato, è finita al centro del chiacchiericcio perché nel giorno del mio compleanno ho deciso di pubblicare una foto del cancello che dà sul mare. Volevo condividere, in uno slancio di entusiasmo, come stessi passando il mio 33esimo compleanno, cioè al mare”. Spiega anche perché l’ha presa in affitto: “Perché lavoro qui, avevo bisogno di uno spazio creativo dove scrivere con gli autori, convocare i musicisti e andare a lavorare”. E’ a Napoli che un giorno vorrebbe tornare a vivere, vorrebbe invecchiare lì perché è una città meravigliosa.

Aveva già confidato che per Luna Marì si sente uno zio, perché è la sorella di suo figlio, ma è un argomento che lo inibisce, come altri che riguardano lui e Belen. Sa bene che è del tutto normale essere curiosi sul rapporto che ha con la sorella di suo figlio che non è sua figlia. “Mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione”.