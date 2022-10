Gustavo Rodriguez di nuovo in ospedale: come sta il padre di Belen?

Il padre di Belen Rodriguez è di nuovo in ospedale. E' Veronica Cozzani a pubblicare la foto dopo il ricovero

E’ Veronica Cozzani, la madre di Belen, a pubblicare la foto di Gustavo Rodriguez in ospedale. Commenta che il suo Gus passerà Halloween in ospedale, cerca di dargli conforto a distanza ma non risponde a chi le chiede il perché sia di nuovo ricoverato. Si limita a ringraziare chi si preoccupa per lui ma immaginiamo non sia niente di grave, non solo perché nessuno dei figli ha accennato al ricovero in ospedale ma soprattutto perché la Cozzani maschera la foto, lo trasforma in un mostro perfetto per Halloween. “Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!” scrive la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias, aggiungendo cuori rossi per suo marito che ha ancora problemi di salute.

Il papà di Belen ricoverato in ospedale

E’ passato qualche mese dal suo ultimo ricovero e Gustavo è di nuovo in ospedale. Non è chiaro se i disturbi di salute siano arrivati dopo la partecipazione a L’Isola dei famosi o li avesse già prima ma in estate è stato operato per problemi al colon. Un intervento chirurgico andato bene ma forse adesso c’è qualche altro problemino.

Tutti gli augurano di rimettersi presto ricordandogli che è un padre e un nonno speciale. Lo vediamo infatti spesso con i suoi nipoti, soprattutto con la piccola Luna Marì, sempre pronto a giocare con lei o fare una passeggiata insieme, mangiare un gelato insieme.

Il periodo non è dei migliori per restare in ospedale, c’è la notte di Halloween e i figli sono tutti impegnati in altre città, per lavoro o per altro. Belen è a Roma per registrare Tu si que vales ma come sempre nella loro famiglia tutto è sotto controllo, ci pensa soprattutto Veronica Cozzani ad organizzare ogni cosa per il bene dei suoi cari. Anche se lei commenta che non può fare molto per suo marito, può restare in ospedale con lui solo il tempo di una visita, 45 minuti e poi deve andare via.