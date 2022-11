Vanessa Incontrada a Verissimo: “Dopo anni di silenzio ho perdonato mio padre”

Dopo tanti anni di lontananza, finalmente Vanessa Incontrada e suo padre si sono ritrovati

C’è spazio per parlare anche della vita privata, non solo dei successi lavorativi nello studio di Verissimo. E così Vanessa Incontrada, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, parla del suo rapporto con suo padre. E’ la conduttrice a chiedere se è vero che adesso suo padre, vive vicino a lei qui in Italia. E Vanessa Incontrada conferma: “Si si è vero, ho portato mio padre qui in Italia, dopo tanti anni di silenzio ci siamo riavvicinati”. L’attrice guarda una foto di lei e suo padre insieme a una festa di Carnevale e spiega che adesso l’uomo è un pilastro nella sua vita, è diventato fondamentale. Lei si confida molto con il papà ma non solo. Racconta anche che tutte le sue amiche, trovano nel padre, una spalla. E infatti commenta: “Devo dire che anche le mie amiche si confidano con lui”.

Vanessa Incontrada e il rapporto con il padre

“Una bella cosa” ha commentato Silvia Toffanin. “Si devo dire che questa cosa mi rende davvero orgogliosa” ha commentato Vanessa Incontrada. “Se tutte le mie amiche chiamano lui per confidare le loro cose io allora penso che sia un uomo speciale” ha detto Vanessa Incontrada. “E’ un papà molto speciale, gli mando un bacio” ha detto l’attrice.

E poi ha parlato degli anni in cui purtroppo, per motivi che non ha raccontato, non si erano parlati. Vanessa Incontrada adesso, è felice di averlo nella sua vita: “Per un po’ di anni noi ci siamo molto allontanati. Non ci sentivamo proprio, la vita ci ha fatto ritrovare e io ho perdonato la sua lontananza. Perdonare è molto importante, la rabbia non serve a niente e quando ho perdonato anche io mi sono sentita più libera e da lì a oggi, devo dirti la verità è che lui si trasferito con noi a Follonica per stare con me e con suo nipote e devo dire che è anche un bravissimo nonno.”