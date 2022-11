Miriana Trevisan, gran festa di compleanno con tanti amici vip per i 50 anni

Miriana Trevisan ha festeggiato i 50 anni, una festa di compleanno con tanti vip e ovviamente la sua famiglia

Miriana Trevisan ringrazia tutti per la sua festa di compleanno, ha compiuto 50 anni e ha voluto tutti accanto per il suo party a Roma. Presenti gli amici più cari, tra questi anche tanti vip; ovviamente in prima fila e sempre accanto a lei anche Pago e Nicola, il loro bambino. Ha compiuto gli anni il 7 novembre e continua a pubblicare foto della sua festa di compleanno, davvero un super party in rosso e oro, questi i colori che Miriana Trevisan ha scelto, dalla torta al vestito. Nel suo mondo non c’è solo la vita di tutti i giorni ma, soprattutto da quando è tornata in tv al GF Vip, ci sono anche gli amici vip. Miriana Trevisan ha invitato non solo i vipponi con cui ha partecipato alla scorsa edizione ma anche le colleghe di Non è la Rai, certo non tutte.

Miriana Trevisan felice con suo figlio e Pago alla sua festa per i 50 anni

Le foto più belle sono quelle della Trevisan con il figlio 13enne, ma la complicità con l’ex marito, Pago, è perfetta. Il cantante scherza con tutti e anche con la festeggiata e al momento della torta e del brindisi, le foto sono di famiglia, loro tre. Miriana è abbracciata al figlio e al suo ex marito, sono l’ex coppia che tutti vorrebbero vedere.

Tra le tante ospiti che hanno cantato gli auguri alla Trevisan anche Stefania Orlando, Laura Freddi, Patrizia Pellegrino, Antonella Elia, Manila Nazzaro, le sorelle Selassié, Milena Miconi. Non sono mancati anche Beppe Convertini, Giucas Casella. Per il party l’ex velina ha scelto un ristorante giapponese, uno spettacolo con giocoliere e fuoco, la torta a più piani, musica e risate.

Miriana Trevisan è una ex ragazza di Non è la Rai, è così che è iniziata la sua carriera, poi Striscia la notizia, la valletta di Corrado, infine i reality.