Fedez mostra la cicatrice: “Si era aperta e ho iniziato dei trattamenti”

Fedez mostra la cicatrice, è ancora molto evidente e all'inizio non l'accettava

A marzo il delicato intervento subito da Fedez, un’operazione che gli ha salvato la vita e che gli ha lasciato una lunga cicatrice sull’addome. Non si lamenta di certo di quel segno che porta tra il petto e l’ombelico ma poco fa sui social ha voluto forse ricordare più a se stesso che agli altri la lezione che ha imparato. Un piccolo aggiornamento sulla sua cicatrice, così Fedez comincia a raccontare che ha iniziato da poco a fare dei trattamenti perché la cicatrice si era aperta. Spiega che inizialmente ripudiava quel segno così evidente, che si guardava allo specchio e non gli piaceva, non si piaceva. Qualcosa è cambiato con il passare del tempo perché adesso invece la sua cicatrice ha aggiunto valore alla sua vita. E’ un altro passaggio che Fedez ha compiuto e ha avuto voglia di confidarlo.

Fedez: “La cicatrice mi ricorda che siamo di passaggio”

Sta cerando di renderla meno visibile, di appiattirla poi ha spiegato cosa gli provocava vederla e cosa invece rappresenta oggi per lui. “Non so chi di voi ha delle cicatrici e gli è capitata la stessa cosa, ma inizialmente la ripudiavo un po’…”.

Il tono diventa più confidenziale e Fedez spiega cosa gli capitava: “Mi guardavo allo specchio e non mi piaceva. E invece in questo periodo sono riuscito a vederla come un valore aggiunto perché effettivamente ogni mattina che mi lavo mi ricorda quanto siamo di passaggio e quanto bisogna godersi la giornata e quindi mi aiuta a godere di più della giornata – poi chiude con – Ci tenevo a dirvelo: dobbiamo essere orgogliosi delle nostre cicatrici anche se non è sempre semplice”. Copre la cicatrice con la maglietta e un attimo dopo si rende che forse ha detto cose non così interessanti, magari cose ovvie, ma condividere è sempre importante. Poi cambia argomento, in casa c’è già l’albero di Natale, a lui viene l’ansia.