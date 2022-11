Un altro dolore per Anna Tatangelo: è morto l’amato nonno

Un altro doloroso lutto per Anna Tatangelo. Dopo la morte della mamma questa notte è morto l'amato nonno

C’è un altro dolore che Anna Tatangelo deve sopportare in questo periodo già così difficile dopo la morte della mamma. E’ morto il nonno di Anna Tatangelo, è morta un’altra persona cara, amata dalla cantante. A poco più di un mese dal grave lutto che ha colpito la cantante la Tatangelo deve dire addio al nonno. Domenico Vinci si è spento nella notte a Sora, come riporta Frosinone Today. Anche questa volta lei resta in silenzio, chiusa nel suo dolore. Solo sua sorella Silvia ha avuto la forza di pubblicare il suo addio al nonno. Pochi minuti fa quel “Ciao Nonno” accompagnato dalle note di una canzone e da due ali, quelle di un angelo.

E’ morto il nonno di Anna Tatangelo

Per Anna Tatangelo era ancora troppo presto parlare di sua madre, pochi giorni fa ha pubblicato di nuovo la foto di un momento felice, lei bambina tra le sue braccia. Mamma Palmira aveva 67 anni e per anni ha combattuto contro un tumore. Più volte in passato Anna si era commossa pensando alla forza di sua madre, non credeva si sarebbe spenta così presto. Le ha promesso di continuare a cantare la sua canzone ma sul palco è ancora così difficile per lei non piangere e trovare tutta la forza ma il suo brano continua a cantarlo, anche tra le lacrime.

“Il problema non è quanto manca a Natale ma chi manca a Natale” ha scritto ieri suo fratello Giuseppe aggiungendo un cuore spezzato. Si riferiva a mamma Palmira. Oggi per tutta la famiglia Tatangelo c’è un altro dolore da sopportare, ci sarà un’altra persona amata in meno a Natale, un’altra assenza da sopportare. Sarà difficile anche questa volta per Anna Tatangelo dire qualcosa sui social, sa che deve farlo ma anche che io suoi fan capiranno il suo silenzio.