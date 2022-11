Milly Carlucci e Carolyn Smith raccontano la loro amicizia: “Siamo come sorelle”

Milly Carlucci e Carolyn Smith raccontano il loro legame, sono come sorelle

Mentre è guerra tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli c’è un altro legame a Ballando con le Stelle che è più forte di tutto. Sulla rivista Gente Carolyn Smith e Milly Carlucci raccontano del loro legame, sono come sorelle. Sono loro le protagoniste della copertina di questa settimana, è il loro legame di cui non parlano mai ad illuminare le vite di entrambe. La padrona di casa di Ballando con le Stelle desidera sempre circondarsi di persone con cui ha affinità di pensiero. Deve esserci stima, rispetto e affetto, solo così ammette che riesce a rendere il massimo. L’amicizia è un dono raro e tra Milly e Carolyn è profonda. E’ la Carlucci a definirla “sorellanza” ma è un legame che va alimentato sempre.

L’amicizia tra Carolyn Smith e Milly Carlucci

Sono molto diverse in apparenza perché hanno temperamenti diversi ma nella realtà sono due donne resistenti: “con senso del dovere, disciplina, capaci di affrontare le difficoltà e, soprattutto, in grado di rialzarci in piedi quando cadiamo e di guardare al futuro senza arrenderci” ed è sempre la Carlucci a raccontare che insieme hanno superato tanti momenti. “Abbiamo passato momenti di gioia, ci siamo divertite, ma abbiamo anche affrontato frangenti duri: la sua malattia, i lutti in famiglia, per esempio. Sapere di averla accanto mi infonde energia. In lei ho trovato un punto di riferimento”.

Carolyn conferma tutto, solo una volta hanno litigato: “Una sola volta, anni fa, è capitato un battibecco in diretta per una cosa che a mio avviso non era stata colta nel modo corretto. Ero senza voce quella sera, ma per sbottare, ricordo che mi era tornata. Milly ha saputo riportare la quiete. Imparo molto dal suo modo di porsi di fronte ai problemi, dalla sua capacità di risolverli senza fomentarli. Affronta tutto con educazione e tranquillità: è un insegnamento continuo per me che sono così fumantina”.