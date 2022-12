Natalia Estrada ha buttato tutto il suo passato: “Mi sembrava di vedere un’altra persona

Natalia Estrada confessa cosa ha fatto quando ha venduto la casa di Milano

Per Amadeus sarebbe stato un colpaccio avere Natalia Estrada a Sanremo ma lei resta fedele alle sue scelte, ha rifiutato l’invito, ringrazia ma alla rivista Chi spiega tutto. Nel momento in cui Natalia Estrada ha deciso di cambiare vita l’ha fatto davvero, fino in fondo, ha voltato pagina ma ha anche cancellato la sua storia, il suo passato, ha bruciato tutto. Non è più un’attrice, non è più una showgirl, presenta il suo compagno e confessa cosa ha fatto quando ha venduto la casa di Milano. Sono rarissime le interviste che concede, questa volta lo fa per chiarire che non ha intenzione di tornare ad essere famosa. Mentre tante altre farebbero di tutto, soprattutto per il festival di Sanremo, Natalia Estrada ricorda la sua ultima volta in tv e cosa le è accaduto.

Natalia Estrada ha scelto i cavalli

Da tempo i cavalli non sono solo la sua passione ma la sua vita. Stava facendo La sai l’ultima? andò a trovare un amico che ha un maneggio, era con sua figlia Natalia e da quel momento la sua vita è cambiata. “Mi sono trovata di fronte a una collina e avevo di fronte due strade, il cavallo mi ha dato un’altra dimensione e io venivo dalla danza e amavo la disciplina e ho scelto lui”. Non si è mai sentita una diva, non ha mai costruito un personaggio e pensa sia una cosa che non l’ha premiata.

Non ha paura di tornare in tv ma non vuole tornare in città. Le dispiace dire di no ad Amadeus perché lo conosce bene, perché le loro figlie andavano a cavallo insieme, ha visto nascere l’amore tra lui e Giovanna ma poi confessa una cosa che più di tutto fa capire la sua scelta. “Quando ho venduto la mia casa a Milano era piena di videocassette e dv con tutti i miei lavori e ho buttato tutto, ho buttato la mia storia… mi sembrava di vedere un’altra persona” non ha bisogno di spiegare altro. Ama i cavalli, la sua nuova vita, ama il suo compagno Drew, in lui ha trovato la purezza e le cose semplici.