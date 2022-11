Natalia Estrada dice no a Saremo 2023 e svela la proposta che Amadeus le aveva fatto

Amadeus avrebbe fatto carte false pur di avere Natalia Estrada a Sanremo 2023 ma la conduttrice ha detto no

In queste ultime settimane si è parlato moltissimo della possibilità di vedere sul palco dell’Ariston Natalia Estrada. Sarebbe stato un vero colpaccio per Amadeus visto che la conduttrice non si vede in tv da anni nel nostro paese. Ha preferito lasciare tutto e cambiare vita ma molti spettatori la ricordano con affetto e piacere e avrebbero voluto rivederla. Il palco di Sanremo sarebbe stato sicuramente un palco di prestigio per il ritorno in tv della Estrada che però a quanto pare, ha deciso di rifiutare l’offerta di Amadeus. Dalle pagine della rivista Chi spiega il motivo del suo no e rivela anche quella che era stata la proposta fatta dal direttore artistico di Sanremo 2023 che davvero, l’avrebbe voluta a tutti i costi nella kermesse.

Natalia Estrada dice no a Sanremo 2023

“Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo (…) per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace” ha spiegato Natalia Estrada nella sua intervista per la rivista Chi.

E poi la rivelazione: “Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo“.

Natalia Estrada ha raccontato che non vuole in nessun modo ricadere nelle tentazioni tanto che in casa sua, non si vede neppure la tv. “Non ho paura dei cavalli, figurati se ho paura di tornare in tv. La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei mai tornare a vivere in città” ha detto la Estrada ribadendo quindi che non la vedremo a Sanremo 2023.