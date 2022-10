Natalia Estrada, l’unica amica è Antonella Clerici e spiega il motivo

Natalia Estrada non lascerà mai la sua nuova vita. L'unica amica nel mondo dello spettacolo è Antonella Clerici

Ogni tanto Natalia Estrada riappare nel mondo dello spettacolo ma solo per un attimo, il tempo di rispondere a qualche domanda. Si è allontanata da quasi tutti i colleghi, solo con Antonella Clerici ha un legame speciale, questo perché Vittorio Garrone ha un allevamento di cavalli. In passato infatti abbiamo visto Maelle, la figlia di Antonella Clerici, prendere lezioni da Natalia Estrada. E’ da tempo la sua nuova vita. Da poco più di un mese ha compiuto 50 anni, chissà se quando era sposata con Giorgio Mastrota ed era una delle conduttrici e ballerine Mediaset pensava che questo sarebbe stato il suo futuro, così lontano dai riflettori. E’ lì che desidera restare, nel suo ranch con il suo compagno e i loro meravigliosi cavalli. Una vita sempre con il cappello in testa perché, come confida alla rivista Oggi senza non si sente a suo agio.

Natalia Estrada l’amicizia con Antonella Clerici

“Il suo compagno ha un allevamento di cavalli da salto degli ostacoli e noi abbiamo un ranch in Piemonte quindi viviamo vicini, a un’ora di distanza. Anche lei ha scelto di allontanarsi dalla città, ci parliamo, ci ritroviamo” hanno quindi molto in comune con la Clerici, certo più del passato anche la Estrada ricorda che sa ancora condurre e ballare e se volesse avrebbe tanto ancora da dare e raccontare in tv ma non lo farà.

Ha detto no a tanti reality: “Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie”. Non ha quindi alcun rimpianto. Non era presente nemmeno al matrimonio del suo ex, Giorgio Mastrota, ma la scelta è stata ovvia, il conduttore non l’ha invitata, si sentono raramente, non si frequentano nella vita di tutti i giorni.

Non vedremo mai Natalia Estrada in tv, ne è certa. Sembra così lontano il tempo della coppia Mastrota – Estrada che faceva innamorare.