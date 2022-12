Ilary Blasi posa col chirurgo, la dottoressa costretta ad intervenire

Ilari Blasi pubblica una foto col chirurgo e gli insulti lasciano senza parole

Gli hater non si fermano davanti a nulla, hanno attaccato Ilary Blasi per avere postato una foto con un chirurgo e hanno subito commentato con insulti sui ritocchini. Gli odiatori credono di conoscere sempre la verità ma la dottoressa Giulia Cervelli non è un chirurgo plastico. E’ lei che sul suo profilo social ha dovuto precisare che gli articoli che la riguardano non dicono la verità perché si sta specializzando in altro, niente chirurgia plastica. E’ bastata però la foto di Ilary Blasi in posa con lei per far scattare subito gli insulti, perché in troppi pensano di essere liberi di dire ciò che vogliono sui social, anche che la conduttrice si è rovinata il volto con le varie trasformazioni. Hanno immaginato che Ilary Blasi volesse pubblicizzare il lavoro del chirurgo plastico ma in ogni caso niente può essere il via libera per gli attacchi che ormai si leggono ovunque sui social.

La dottoressa Giulia Cervelli costretta a precisare che non è un chirurgo plastico

Dopo quanto accaduto nelle ultime ore la dottoressa ha dovuto precisare che è specializzanda in Igiene e Medicina preventiva e non un chirurgo estetico. “Volevo precisare riguardo agli articoli che mi coinvolgono che non sono medico chirurgo e non specialista in chirurgia plastica – ha scritto – Inoltre, attualmente mi sto formando nella medicina estetica presso lo studio della dottoressa Annalisa Pizzetti, nota dermatologa. Quindi, i titoli di chirurgo plastico o chirurgo estetico a me attribuiti non sono corretti”.

Invece, la dottoressa Cervelli ha anche dovuto leggere sul suo conto che Ilary Blasi dovrebbe cambiare chirurgo perché l’ha rovinata. Nessuno spot da parte della conduttrice Mediaset ma ai leoni da tastiera non basta, soprattutto a molte donne che continuano a commentare ogni parte del viso di Ilary Blasi dicendo che è irriconoscibile, che dovrebbe sistemare le mascelle.