Chiara Ferragni riunisce la famiglia sulla neve, c’è anche il fratello che nessuno conosce

Chiara Ferragni ha un fratello segreto? Non tutti sanno che ha un fratello piccolo ma sulla neve c'è anche lui questa volta

Chiara Ferragni è in vacanza con la famiglia sulla neve e questa volta ci sono davvero tutti, c’è anche il fratello più piccolo. Chiara Ferragni ha un fratello segreto? No, nessun segreto, nessun fratello conosciuto di recente ma pochi sanno che Valentina, lei e Francesca hanno un fratellino. Qualcuno sui social è rimasto spiazzato, quando l’influencer ha pubblicato gli scatti con le sorelle scrivendo che la famiglia è davvero la cosa più importante, in tanti non hanno capito, non sapevano dell’esistenza del quarto fratello. E’ il più piccolo ed è figlio del padre di Chiara Ferragni. Dovrebbe avere 13 anni e la prima volta è apparso lo scorso anno.

Il fratello di Chiara Ferragni in vacanza col papà

“È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro, Ma lo considero come se fosse mio fratello” aveva già spiegato l’imprenditrice digitale a chi un anno fa le aveva chiesto spiegazioni. E’ quindi figlio di Marco, il papà delle Ferragni, e della sua attuale compagna. Sulle Dolomiti con il papà c’è anche lui per trascorrere le feste con le sorelle e con i piccoli Leone e Vittoria.

Quindi, nessun segreto, semplicemente una famiglia allargata che quando è possibile la Ferragni ama riunire, come in questo caso per festeggiare tutti insieme e brindare al nuovo anno, al 2023.

Come sempre non mancano le cattiverie di chi nelle foto pubblicate da Chiara Ferragni nota che nessuna delle sorelle abbraccia il fratello. Commenti davvero assurdi di chi pensa che non abbiamo affetto per il fratello e che le tre Ferragni siano pronte a snobbarlo. Ma non è tutto, ecco un altro commento invidioso: “Che tristezza però neanche durante il pranzo di Natale in famiglia riesce a fare ameno della tata. Sei in vacanza puoi dedicarti ai tuoi bimbi anche senza l’aiuto di una tata”. Buon anno a tutti!