Caterina Balivo, Capodanno in bikini e un pensiero: “Nessuno vi regalerà nulla”

Capodanno 2023 ai Caraibi per Caterina Balivo che posa in bikini e e si augura due cose

Nell’ultimo giorno del 2022 Caterina Balivo ha ringraziato chi c’è sempre stato, anche quando ha lasciato il lavoro, quando è tornata in tv con qualcosa di molto diverso. Un anno in cui ha avuto voglia di mettersi in gioco con qualcosa di nuovo: “Crederci sempre e non disperarsi mai, si può fare per un attimo solo quando arrivano problemi brutti di malattia ma poi bisogna rialzarsi”. E’ dai Caraibi che Caterina Balivo fa il suo bilancio dell’anno che abbiamo appena salutato e come sempre pensa ai buoni propositi. Come sarà il suo 2023? Pensa a chi adesso le scriverà che è semplice parlare per lei dai Caraibi, in bikini, sotto il sole. “Non sempre sono stata in posti bellissimi, fino ai 25 anni non avrei mai pensato di arrivarci e quando vedevo le amiche che partivano e i personaggi famosi sui giornali la mia era ammirazione e sognavo un po’ con loro” ed è un chiaro messaggio.

Caterina Balivo ai Caraibi in gran forma

I risultati degli allenamenti si vedono e adesso non dice più che non le dispiacere indossare qualche taglia in più. Più scatti in bikini, soddisfatta, il buon proposito della forma fisica è andato a buon fine, adesso Caterina Balivo pensa al 2023. Leggerezza e buon umore è quanto la Balivo si augura e augura a tutti per il nuovo anno.

“Caro anno ti ho guardato e riguardato e ho capito in cosa ti sei distinto: per il valore dell’amicizia. Mi hai ricordato che le amiche se ci sono e ti vogliono bene ti aiutano a trascorrere le giornate, i fine settimana, i pomeriggi piovosi e anche quelle “ore no” in maniera più serena e vivace – scrive alle sue tante amiche – Ecco perché alle mie amiche va la mia gratitudine, perché hanno reso questo 2022 che sta per finire, più bello per me e i miei bambini”. Nicoletta Romanoff ed Elena Santarelli tra le prime a rispondere con un cuore.