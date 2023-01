Per Enzo Miccio c’è una trasformazione fisica incredibile

Enzo Miccio brinda al nuovo anno mostrando la sua trasformazione fisica

Enzo Miccio non è più esile e privo di muscoli, la sua trasformazione fisica è incredibile, la costanza premia il famoso wedding planner che fiero brinda al nuovo anno. Che gran soddisfazione per Enzo che da Miccio passa a macho, come scrivono i suoi follower congratulandosi con lui, ma qualcuno prende anche in giro. Enzo Miccio stupisce tutti, aveva già mostrato parte della sua trasformazione ma il lavoro in palestra e a tavola è davvero stato enorme. Adesso ha davvero un fisico invidiabile, muscoloso, asciutto e sempre definito. In palestra posa per i selfie allo specchio, quelli che non avrebbe mai immaginato di fare in passato. Sempre attento a cosa indossare e come allestire i suoi eventi, i ricevimenti ma adesso sotto la giacca, sotto la camicia, sotto la maglietta sportiva c’è un altro Enzo Miccio.

Enzo Miccio saluta il 2022 con gli scatti migliori

E tra gli scatti migliori non potevano non esserci le foto in palestra. Enzo Miccio condivide il suo 2022, i ricordi, le persone a lui care, i momenti più belli, le soddisfazioni con i follower, i fan ma anche con gli haters, è inevitabile. Tra i momenti più importanti dell’anno appena passato ci sono ovviamente anche i matrimoni che ha organizzato, è il suo lavoro, la sua passione, il suo mondo. Tra i più recenti il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia, è uno di quelli che più gli è rimasto nel cuore.

Per Miccio non mancano però le frecciatine, quelle non mancano per nessuno sui social, ma Enzo forte della sua vita, delle sue certezze, oggi anche quella acquisita in palestra e facendo attenzione al suo corpo, si fa scivolare ogni parola. Perché c’è anche chi non crede che lui sia davvero così fisicamente, c’è chi pensa che le sue foto siano ritoccare, che sia opera di un ottimo fotomontaggio.