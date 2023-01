Michelle Hunziker: “La gravidanza di Aurora è come se la stessi vivendo io”

Michelle Hunziker racconta come sta vivendo la gravidanza di sua figlia Aurora

E’ alla rivista Chi che Michelle Hunziker parla della gravidanza di Aurora Ramazzotti, la racconta come se la stesse vivendo lei. Sono emozioni fortissime quelle che sta provando in questi mesi Michelle Hunziker mentre immagina come sarà fare la nonna. E’ un sogno che si sta realizzando, sa che il nipotino è e sarà il suo tesoro. Desiderava così tanto un maschietto e che sia sua figlia a farle questo regalo immenso la fa impazzire dalla felicità. “Mio nipote sarà il mio tesoro” ripete e racconta cosa gli dirà crescendo, cosa gli insegnerà più di tutto, mentre cerca di trovare le parole per spiegare cosa sta provando.

Michelle Hunziker: “L’universo mi ha regalato un maschietto”

“Noi siamo della generazione che deve sempre pensare prima agli altri, accomodiamo tutti perché sennò non è educato – racconta Mich – Tutte queste sovrastrutture hanno fatto sì che alla fine non esistiamo. Non è egoismo, è rendersi conto che, alla fine, fra un secondo ti può cadere una tegola in testa, allora io voglio vivere a pieni polmoni” e tutto questo intende insegnarlo a suo nipote.

“Lo dirò a mio nipote, lui sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato – e non è la prima volta che lo dice – E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia – emozionata – Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due… È qualcosa che a parole non si può spiegare”.

Ci sarà lei accanto ad Aurora, sempre: “Penso che sia anche per questo che lei si è “abbandonata” a fare un figlio così giovane perché comunque lei ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo…Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto”.