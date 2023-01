Le foto di Federica Panicucci in bikini a Dubai, le chiedono cosa mangia per essere così in forma, sempre ma non mancano le critiche

Lo scorso ottobre Federica Panicucci ha compiuto 55 anni e senza dubbio non li dimostra, da sempre in forma, da sempre bellissima. In bikini fa invidia anche alle ragazze più giovani ma dopo le ultime foto scattate a Dubai le critiche non mancano. L’invidia è sempre presente e anche se Federica Panicucci in bikini sotto il sole di gennaio è un vero spettacolo c’è chi commenta che è rifatta, che è semplice essere così alla sua età con tutti i ritocchini possibili. Partendo dalla considerazione che la cosa più assurda è criticare e che ognuno è libero di essere felice come meglio crede, per fortuna c’è chi sui social difende la Panicucci.

Federica Panicucci in bikini a Dubai

Le chiedono se mangia o evita di farlo, se si è rifatta il seno, quanti ritocchi ha fatto e quanti ne ha aggiunti alla foto che ha pubblicato. I commenti cattivi sono vari ma c’è chi la difende: “Io vorrei sapere ttt questi commenti negativi…… scusate ce gente ke nn puo andare e nn arrivare a fine mese…… io nemmeno posso andare a Dubai!! Ma ciò non vuol dire che ki lavora un anno intero nn può andare o quanto meno pubblicare le foto. Ognuno è libero di fare ciò che vuole lei lavora ha un compagno imprenditore quindi????? Cara fede fai benissimo goditi le tue vacanze”.

Bellissima come sempre ma più di tutto felice, si gode la sua famiglia, in vacanza a Dubai è con Marco Bacini e i suoi figli, niente può turbare l’equilibrio che ha creato. Anche se c’è chi ricorda che aveva detto che lei e Marco si sarebbero sposati presto, di certo dopo la pandemia. Il tempo è passato ma sembra non ci sia stata nessuna proposta di matrimonio. Solita invidia dei pettegoli.