La risposta di Elisabetta Gregoraci a chi le dice di andare a lavorare

La risposta pungente di Elisabetta Gregoraci a chi le dice di tornare a lavorare mentre è a Dubai con il compagno

Elisabetta Gregoraci bellissima e felice a Dubai con Giulio Fratini indossa un bikini fluo che esalta ancora di più il suo entusiasmo e la sua forma fisica. Tutto questo può generare grande invidia da parte di chi vorrebbe una vita come la sua. “Sound of Sunshine” scrive Elisabetta Gregoraci e quel suono del sole che lei sente forte infastidisce gli hater che scattano con i commenti, gli insulti. Ancora una volta torna chi le dice di andare a lavorare e che poi aggiunge che lei in realtà non l’ha mai fatto. Quei grattacieli di Dubai e lei che è anche influencer ma non solo pubblica sempre post meravigliosi, da sogno.

Elisabetta Gregoraci a Dubai

“Ma torna a lavorare. Ah già non ha mai lavorato” è il solito commento ma questa volta la Gregoraci risponde: “Zio io lavoro da quando ho 17 anni ti è ‘ sfuggito qualcosa .. comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon 2 volte al giorno per almeno 1 mese .. funziona” così chi ha commentato potrà togliere un po’ di quell’acidità che gli appartiene. Ma non contento il follower invidioso ribatte che lui lavora da quando aveva 16 anni ma non può permettersi la vita che fa l’ex moglie di Flavio Briatore, insinuando anche altro.

In tanti rispondono difendendo la showgirl e conduttrice calabrese ma purtroppo, come sempre, c’è chi si aggiunge a chi prova invidia. Una serie di commenti negativi, si arriva agli insulti, sempre gli stessi.

Intanto, lei si gode la sua vacanza a Dubai ma più di tutto si lascia andare per la prima volta dopo la separazione da Briatore ad un nuovo amore, evidentemente così importante da farle superare tutto. E’ evidente che anche il figlio, Nathan Falco, abbia accettato un altro uomo accanto alla sua mamma, per la Gregoraci tutto il resto conta davvero poco.