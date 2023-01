Giusy Buscemi orgogliosa, si è laureata e per lei è un traguardo speciale

Una triennale in 10 anni ma per Giusy Buscemi la laurea è un traguardo importante, raggiunto a 6 mesi dal parto

La gioia di Giusy Buscemi esplode anche sui social, l’attrice ex Miss Italia desidera far sapere a tutti quanto è fiera del suo percorso. Giusy Buscemi si è laureata, ammette che una triennale in dieci anni non è il massimo ma per lei è anche di più, è un traguardo che va ben oltre quel “pezzo di carta” e parla di vita, di esperienze, di successi reali. Non è mai stata così felice, anche perché la meravigliosa attrice siciliana si è laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza a 6 mesi dal parto. Giusy Buscemi è mamma di tre bambini e l’ultimo esame l’aveva fatto con il pancione. Adesso mostra le foto con la classica corona di alloro, ha 30 anni e alle sue soddisfazioni aggiunge anche questa.

Giusy Buscemi con le lacrime agli occhi e la tesi tra le mani

“Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”. Dedica questo momento soprattutto a se stessa, ripensa agli esami, al tempo che spesso è passato tra un esame e l’altro, alla vita che ha vissuto tra un voto e l’altro, spesso un voto che non era quello che si aspettava, ma anche quella è vita vera.

“A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

Giusy Buscemi conclude spiegando: “Grazie Sapienza,mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più… era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza”. Dedica questo momento e la tesi di laurea ai suoi figli, anche a quelli che verranno.