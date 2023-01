Bianca Balti: “Droga e uomini, mia figlia scelse il papà”

Bianca Balti sconvolge con le sue confessioni nel podcast di Luca Casadei. Racconta di tanti uomini, di droga, della figlia

Bianca Balti racconta la sua vita nel podcast di Luca Casadei, una confessione che arriva dopo una vita infelice e solo adesso che ha ritrovato un equilibrio, solo adesso che ha capito tutto. Bianca Balti racconta della sua vita che era disfunzionale, la definisce così, più di tutto del dolore quando sua figlia scelse suo padre, voleva stare con il papà e non con lei. A 38 anni Bianca Balti paga gli alimenti ai suoi ex mariti ma oggi ha anche capito il motivo per cui sceglieva uomini e matrimoni che portavano lei a dovere pagare tutto. Le sembra di avere vissuto mille volte, lei la modella iconica di Dolce & Gabbana, la bellissima ragazzina che sognava di andare via di Lodi, lo sognava con i suoi amici ma poi solo lei l’ha fatto davvero. La sua prima figlia è stata concepita dopo solo tre settimane di relazione con Christina Lucidi, dopo un mese la proposta di matrimonio. Bianca Balti viveva alla giornata, quel rapporto non era sano e lei era diventata mamma e moglie troppo presto mentre la sua carriera era solo agli inizi. Un amore che non era sano, il padre di sua figlia era possessivo e assillante.

Bianca Balti lascia il marito e torna in Italia con la figlia, ricomincia con le feste

“Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così”.

Poi cambia di nuovo tutto, con la figlia vola a Marbella in Spagna e lì conosce il secondo marito, Matthew MacRae, americano: “Chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano. Il mio avvocato mi dice ‘Guarda che le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre’. Allora glielo chiedo e lei mi risponde ‘Col papà’. È stato uno dei momenti più brutti della mia vita”.

Erano tre anni che non si drogava ma sua figlia Matilde non era pronta a perdonarla. Oggi hanno un bellissimo rapporto ma per Bianca Balti è stata dura, il male che aveva fatto a sua figlia era evidente.

E’ finita da tempo anche con il secondo marito, è finita a un mese dalle nozze. “Ho sempre sposato uomini per i quali ho sempre pagato tutto io. Oggi pago gli alimenti ad entrambi i miei ex mariti, è giusto, sono io che guadagno di più – aggiunge – Con la consapevolezza di oggi, dopo anni di terapia, so che lo facevo anche per avere un senso di controllo nella coppia”.