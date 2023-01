Aurora Ramazzotti col pancione solo abiti molto comodi: “Una scappata di casa”

Aurora Ramazzotti si rende conto che con il pancione sceglie solo abiti comodi, sembra una scappata di casa

Aurora Ramazzotti ha sempre pensato molto alla comodità degli abiti che indossa e adesso che ha il pancione i suoi outfit non sono bellissimi ma comodissimi. Non lo dicono gli hater, lo dice lei che come sempre si prende un po’ in giro ma assapora anche tutto il bello di questo periodo per lei così speciale. La data del parto di Aurora Ramazzotti per molti era prevista a gennaio ma non è così, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha già precisato che suo figlio nascerà tra qualche mese, a marzo. C’è quindi ancora tutto il tempo per altri abiti premaman o in ogni caso molto comodi. I vestiti lunghi e morbidi e i leggings sono la passione di Aurora Ramazzotti incinta, cerca di indossare tutto ciò che non stringe e non costringe il suo pancione. Scatta l’ennesimo selfie allo specchio, Aury è in ascensore e il suo commento è come sempre molto divertente.

Aurora Ramazzotti e gli abiti premaman

Come testimonial di vari brand è perfetta, si lascia ovviamente truccare e vestire, anche se Aury è bellissima anche senza un filo di trucco, acqua e sapone. Ma a casa da sola tira fuori dal suo armadio capi comodi e caldi. Il massimo che fa è abbinare i colori e una volta entrata nell’ascensore si guarda allo specchio e scatta il selfie. Commenta: “Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano ‘madre che porta i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino starbucks e ai pilates”.

Poco dopo le mamme che accompagnano i figli a calcio le scrivono: “Ma no da noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa”. La prima a ridere del commento è proprio Aurora Ramazzotti che si rende conto che le stanno dando della “scappata di casa” ma lei l’aveva già intuito. Non cambia stile però, lascia i suoi leggings comodissimi e ringrazia la Nike che le regala grande comodità con il pancione che è già enorme. Fiera del suo abbigliamento sportivo e anche della voglia che ha di nuovo di fare un po’ di attività fisica, anche con il pancione. “Con me non funzionava dire ‘vai in palestra per stare in forma’ perché la vedevo come una punizione. Invece, sto imparando che correre è l’opposto è un momento che il mio corpo e la mia mente hanno per stare bene con se stessi”.