Michelle Hunziker dice basta: “Via al vecchio e spazio al nuovo in tutti i sensi”

Michelle Hunziker ha preso una decisione importante e trova il modo per dirlo a tutti

Michelle Hunziker ci sta dicendo qualcosa di importante? Mentre si occupa della sua pelle, del suo viso, uno scrub necessario a tutte, svela la sua decisione. In genere Michelle Hunziker non dice nulla tanto per dire, pondera bene le sue parole, sceglie cosa dire, anche perché ci pensa un attimo prima di pubblicare le sue storie su Instagram. Che succede alla splendida showgirl e conduttrice, ha fatto delle scelte importanti? Sembra stanca di una situazione che non chiarisce del tutto ai suoi follower ma la frase è abbastanza chiara. Da mesi, esattamente dal compleanno della figlia, Sole, il gossip non fa che occuparsi del presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e tra smentite e sorrisini la coppia o ex coppia l’abbiamo vista insieme tantissime volte. Il Natale insieme, il Capodanno insieme, tutte le feste e le vacanze passate insieme ma adesso forse c’è qualcosa di nuovo che Michelle Hunziker ha voluto dire.

Con chi ce l’ha Michelle Hunziker?

E’ venerdì e questa mattina Michelle Hunziker sente il bisogno di curare un po’ di più il suo viso. Uno scrub ovviamente fatto con i suoi prodotti Goovi e come sottofondo musicale un brano dei tempi in cui era giovanissima. “Cosa c’è di più bello che farsi uno scrub con questa canzone romantica con la quale limonavo da ragazzina… che romanticismo – commenta Michelle Hunziker mentre massaggia il suo viso – Via al vecchio e diamo spazio al nuovo in tutti i sensi poi doccina e siamo pronti per affrontare ‘sta giornata” queste le sue parole che fanno subito immaginare che dietro ci sia altro, che quel “in tutti i sensi” non sia detto a caso ma rivolto a qualcuno, forse proprio a Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker è consapevole che ogni parola che dice viene messa sotto la lente di ingrandimento, è sempre molto attenta. Questa volta sembra lasciarsi andare, quel “via al vecchio e spazio al nuovo in tutti i sensi” non può essere solo per la pelle che va rigenerata, pulita fino in fondo.

“Quante volte ho detto si quando volevo dire no…quante volte ho detto no mentre volevo dire si…l’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione e attenzione. Un percorso. Beato chi ci arriva prima di me” è così che aveva iniziato l’anno, chissà.