Giacomo Urtis, passerella in abito da sposa: “Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato”

Giacomo Urtis sfila in abito da sposa e la sua dedica imbarazza un bel po' di uomini sposati

Attimi di imbarazzo durante la sfilata Celli dove Giacomo Urtis ha dedicato la sua passerella in abito da sposa agli uomini con cui è stato, aggiungendo anche altro. A presentare l’evento Nathaly Caldonazzo che, appena ha capito che Giacomo Urtis stava per dedicare il suo momento in bianco a qualcuno si è allontanata un attimo chiedendo scusa a tutti i presenti, non era a conoscenza della dedica. Urtis ha così lanciato una bella frecciatina a tutti gli uomini sposati, e sembra siano un bel numero, con cui è stato, ma anche agli uomini sposati che continuano a scrivergli, anche quelli sembra siano sempre un bel numero. E’ sulle note dell’Ave Maria che l’ex concorrente del Grande Fratello vip ha sfilato, la sua come sempre è una polemica molto personale. Una battuta rivolta a qualcuno dei presenti?

Imbarazza chi si sente colpito dalle sue parole. Dopo avere sfilato si avvicina alla Caldonazzo e si prende tutta la scena: “Questo abito da sposa lo dedico a tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano! E così io mi sposo lo stesso!” si affretta a dire che non sono parole rivolte ai presenti: “A nessuno dei presenti chiaramente”. Anche Nathaly Caldonazzo chiarisce che tra i presenti non conosce nessuno che è stato con Urtis.

E’ Biccy a mostrare parte del video della sfilata e Giacomo che completa l’opera: “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione non preoccupatevi”. Chissà quante doppie vite si nascondono dietro questa passerella di Giacomo Urtis dedicata a chi è già sposato e magari apparentemente anche felice.

Lui qualche anno fa in realtà si è già sposato ma con una ragazza, un matrimonio durato più o meno tre anni. Capelli lunghi biondi, make up e Giacomo Urtis non sta pensando a nessun cambiamento, semplicemente è lui ma con un po’ di “fluidità”, come ha precisato ma senza badare troppo ai pettegolezzi. Con la sua ultima dedica in passerella però i pettegolezzi sono inevitabili.