Michelle Hunziker festeggia il compleanno con la sorpresa e il regalo delle figlie

Oggi è il compleanno di Michelle Hunziker che si è svegliata con una dolce sorpresa delle figlie e un bel regalo

Michelle Hunziker oggi 24 gennaio 2023 festeggia il suo compleanno, 46 anni che nessuno le darebbe, sembra una ragazzina. Lei è felice della sua età, Michelle Hunziker festeggia subito appena sveglia e riceve un bel regalo. Apre gli occhi va in cucina e si accorge che le sue figlie, Sole e Celeste, sono già in piedi, che per prepararle una dolce sorpresa hanno messo la sveglia. Emozionata Michelle Hunziker prende il suo telefonino e mostra ai suoi follower la dolce sorpresa, tutta la tenerezza delle sue bambine. A tavola per la colazione si intravedono le tazze e la frutta ma le piccole Sole e Celeste hanno avuto l’idea di prendere un piccolo panettone e sistemare sopra le candeline da far spegnere alla mamma. Le piccole Trussardi svelano anche il regalo che hanno fatto a mamma Mich.

Michelle Hunziker: “Che bel risveglio”

Una nuova cover per il cellulare, questo il regalo delle piccole, una cover con l’arcobaleno ma Michelle Hunziker desidera fare lei un regalo a tutte le sue follower, a chi compra i suoi prodotti Goovi. “Oggi festeggio di brutto perché più si va avanti e più bisogna festeggiare. Ogni anno è una conquista, siamo ancora qui a rompere… Si tirano le orecchie quando si compiono gli anni o altro e io ci tengo a regalarvi qualcosa” la Hunziker regala uno dei suoi rossetti preferiti a chi oggi farà un acquisto, anche un solo prodotto Goovi. Davvero un bel regalo!

Poi è il momento di allenarsi, oggi non ha tempo per fare un allenamento intenso, non ha tempo per allenarsi fuori casa ma non rinuncia.Nel salotto di casa 20 minuti le bastano per sentirsi carica per la giornata. Poi via subito al lavoro, sta preparando con il suo gruppo Michelle Impossible la nuova edizione.

In tantissimi le fanno gli auguri, la giornata è appena iniziata. Mamma Ineke intanto racconta ad Aurora cosa ha mangiato la sera prima che nascesse Michelle: fonduta di formaggio bevendo rosè; come sempre non mancano le risate. Attendiamo il seguito della giornata per scoprire chi farà e chi non farà gli auguri social alla conduttrice e showgirl. Curiosi di scoprire se per questa sera ha organizzato un party o una cena.