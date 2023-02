Insultano Karina Cascella dopo il ritocco: “Dicevi di non arrivare a fine mese”

Dopo il ritocco tanti gli insulti per Karina Cascella sulle assurde difficoltà economiche

E’ da giorni che Karina Cascella mostra i suoi occhi, le palpebre con i cerotti, il ritocco che desiderava. Soddisfatta ancora prima di vedere il risultato dell’intervento perché Karina Cascella non sopportava più il suo sguardo da pesce lesso. L’ha confidato ai suoi follower, sempre sicura delle sue scelte e per niente interessata ai commenti negativi di chi non conosce. Sui social purtroppo sono arrivati anche gli insulti per Karina Cascella e la sua blefaroplastica. In tantissimi le hanno scritto e continuano a commentare ricordando che fino a poco tempo fa era in miseria e si lamentava, increduli di come oggi possa avere affrontato un’operazione del genere, che è di certo costosa per chi non arriva a fine mese. Ma chi l’ha detto che Karina Cascella è in difficoltà economica? E’ lei a spiegare tutto approfittando della domanda di un follower.

Karina Cascella: nessuna difficoltà economica

“Dicono che avresti detto di non arrivare a fine mese tempo fa?” e il follower chiede spiegazioni alla Cascella. Karina intuisce subito: “Lo spiego per l’ennesima volta. Le mie dichiarazioni rispetto a una intervista sul mio ristorante, riguardavano la difficoltà nella ricerca di personale. Quindi, ho spiegato che facevo molta fatica come azienda a trovare cuochi piuttosto che camerieri. Stop” ricordiamo benissimo lo sfogo di quel periodo di Karina Cascella, anche la sua lotta contro il reddito di cittadinanza.

“Purtroppo, in giro sul web ci sono diversi giornalisti da strapazzo che per prendere qualche like venderebbero le madri; di conseguenza hanno ben pensato di interpretare a modo loro le mie parole, scrivendo che facevo fatica a campare non trovando personale per lavorare: questa la loro stupida interpretazione” da lì alcuni lettori hanno pensato che Karina Cascella avesse delle difficoltà economiche. Sono le stesse persone che adesso scrivono insulti all’ex opinionista di Uomini e Donne non capendo perché si lamenta dei soldi se poi fa la blefaroplastica.

“Ripeto che io me ne frego altamente però sarebbero davvero da denunciare così da fargli passare la voglia di scrivere cose del genere e da fargli trovare invece la spinta giusta per trovarsi un lavoro vero” a chiuso Karina.