Karina Cascella ritocco agli occhi, è felice della sua blefaroplastica

Anche Karina Cascella ha ritoccato gli occhi, ha fatto la blefaroplastica e spiega cosa non le piaceva

E’ da un po’ di giorni che Karina Cascella è a riposo, ha fatto un ritocco agli occhi e dopo la blefaroplastica deve fare attenzione, la ripresa è lenta. E’ un intervento delicato ma Karina Cascella è già soddisfatta, con tutti i cerotti e lividi ancora presenti sul suo viso. Si sta riposando molto, confessa che forse sta esagerando ma è necessario. Per lei è soprattutto necessario rispondere alle critiche di chi non riesce a comprendere o giudica male che lei come altre vip facciano questo tipo di intervento estetico. L’ex opinionista di Uomini e Donne si mostra sul suo profilo social, nelle storie di Instagram, e ammette che adesso non si vede bella, perché devono passare ancora un po’ di giorni, ma che già avere i capelli puliti per lei è una gran cosa. Come sempre Karina Cascella ai follower si racconta senza porsi problemi, diretta, allo stesso modo risponde diretta alle critiche. Non le piaceva il suo sguardo, ha 43 anni e magari era un po’ cambiato negli ultimi tempi. C’è la soluzione perché non sfruttarla. Cerotti sugli occhi e arrivano i commenti, le critiche.

La risposta di Karina Cascella a chi critica la sua blefaroplastica

Le chiedono se non sarebbe meglio accettarsi senza ricorrere al bisturi. C’è chi la difende ma a Karina Cascella non va e risponde da sola, lei non dice che l’intervento chirurgico per fini estetici la fa stare meglio, a lei non interessa giustificarsi. “Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente”.

Alla Cascella non piacevano le sue palpebre, si sentiva un pesce lesso, per questo le ha modificate. “Più chiara di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente” ha concluso contro chi l’ha criticata per l’operazione agli occhi, alle palpebre.

I follower che la seguono da sempre la sostengono ma adesso sono curiosi di scoprire con lei il risultato, il prima e dopo la blefaroplastica. Anche Sonia Bruganelli di recente ha fatto lo stesso intervento alle palpebre, anche lei felice. Karina Cascella è a una settimana dall’intervento, un altro po’ di attesa e si vedrà ancora più bella.