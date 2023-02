Paola Caruso al museo col figlio dopo il dramma: come sta Michelino?

Paola Caruso porta il figlio al museo, come sta il piccolo Michele?

Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi la disperazione di Paola Caruso a Verissimo mentre racconta il suo dramma, i problemi di salute di duo figlio. Michele ha un grave problema da risolvere, così ha spiegato la sua mamma, Paola Caruso, cercando di farsi coraggio mentre piangeva con dolore. Spera che suo figlio Michelino possa presto camminare bene come faceva prima, senza un tutore, come tutti i bambini, correre felice. Lei intanto cerca di fargli vivere una vita il più serena possibile. Paola Caruso ha portato suo figlio al museo dei sogni e nella didascalia scrive: “Solo chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”. Michelino è bellissimo e sereno, la sua mamma in tv e sui social ha raccontato che il dramma, il problema alla gamba, è iniziato a Sharm, mentre erano in vacanza e il piccolo ha avuto la febbre.

Paola Caruso al museo con suo figlio Michele, come sta il piccolo?

Un medico gli ha fatto una siringa e dopo l’iniezione sono iniziati i problemi, il figlio di Paola Caruso non aveva più sensibilità alla gamba. Sembra sia stato lesionato il nervo sciatico. Sembra però che con il tempo e le continue terapie il bambino potrà tornare come prima e intanto l’ex Bonas di Avanti un altro continua a sorridere quando è con il suo bambino.

Sui social appare molto più serena, segno che Michelino sta sempre meglio. La Caruso evita di mostrare troppe immagini mentre il figlio cammina, non vuole più leggere commenti sul come sta il suo bambino, più che altro critiche di chi non vede il problema e pensa che lei stia esagerando.

E’ anche tornata con i suoi tutorial, pubblicizza creme e dopo Verissimo non ha più detto nulla sul problema alla gamba del suo piccolino. Tutto sembra procedere per il meglio e i follower non possono che essere felici per loro due. Anche se non manca chi pensa che lei abbia approfittato di questo momento di difficoltà scegliendo la televisione per raccontare tutto, e che magari continuerà anche con altri programmi.

“Devo essere forte, mio figlio ha solo me. Non posso farmi vedere così. Devo mostrargli forza per cercare di essere la sua roccia e farlo guarire” le sue parole per il suo dolcissimo bambino.