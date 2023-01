Pianto finto per Paola Caruso? C’è chi non crede al problema di suo figlio

Paola Caruso distrutta ha svelato il problema di suo figlio ma c'è chi non crede alle sue lacrime

Abbiamo visto Paola Caruso a Verissimo piangere distrutta ancora prima di raccontare del problema di suo figlio. Disperata per quella maledetta siringa fatta in Egitto Paola Caruso ha parlato di lesione al nervo sciatico per il suo Michelino. Ha detto che il figlio non cammina, che porta un tutore. Mentre Paola Caruso raccontava tutto i telespettatori hanno pianto con lei e con Silvia Toffanin, ma non tutti. C’è chi non crede al racconto di Paola Caruso, non si riferiscono alla siringa o alle difficoltà che poi ne sono derivate per il bambino, ma c’è chi pensa che lei stia esagerando. Ci limitiamo a riportare ciò che si legge tra i commenti agli ultimi post di Paola Caruso, soprattutto quello in cui annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 29 gennaio 2023 di Verissimo. In molti attendevano questa intervista, in tanti hanno seguito le ultime settimane di Paola Caruso sui social, hanno visto i video con il piccolo Michele, non tutti sono addolorati per lei, c’è chi parla di finzione.

Paola Caruso potrebbe mai mentire su una cosa del genere?

Paola è apparsa davvero disperata a Verissimo. Anche se con molta probabilità Michelino presto starà meglio e potrà camminare come prima, non si può pensare che la sua mamma abbia esagerato; sta male la Caruso e si vede, è così preoccupata, così in pena per il suo bambino che ha solo 3 anni.

“Cara Paola ti consiglio qualche vacanza in Africa, Asia e sud America dove i bambini e i genitori non hanno le cure come in Italia e non possono nemmeno guadagnare soldi con le ospitate con pianti finti. Forse capisci che il mondo vero non è tutto champagne, selfie e vita di lusso! Uno show di basso livello come sempre…” è solo uno dei tanti commenti.

Tra i tantissimi che abbracciano a distanza Paola Caruso c’è chi scrive: “Esattamente per fare la bella vita che lavoro fa?“, “Quanto e’ finta questa donna ma possibile che non ve ne accorgete che prende per il [email protected]@ tutti? sembra pamela prati…”.C’è chi ricorda dei video pubblicati durante le vacanze di Natale: “Paola ha detto che il bimbo cammina con il tutore sennò non riesce a camminare, ma nel video dell’ 1 gennaio il bimbo cammina”.

Non è finita: “No va be’ andare in televisione per dire una roba del genere quando la potevi dire Tranquillamente qui come quando hai dato l’annuncio nelle storie.. è assurdo.. e tutto per un po’ di TV e soldi.. assurdo..io che sono mamma non lo avrei mai fatto ..ma perché dare in pasto alla tv tuo figlio così .. perché … allucinante”.

In ogni caso auguriamo al piccolo Michelino di tornare presto a correre e dimenticare questo brutto periodo.