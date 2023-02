Beatrice Valli ha il viso tutto arrossato: “Proprio prima di Sanremo 2023”

Beatrice Valli ha avuto un brutto sfogo sl viso, una reazione a poche ore da Sanremo 2023

Beatrice Valli mostra sui social il volto completamente arrossato. Domani iniziamo Sanremo 2023 e per lei è un problema, è una influencer e come quasi tutte da domani inizia anche per lei il festival. A meno di un giorno dall’inizio di Sanremo 2023 Beatrice Valli deve dare una brutta notizia ai suoi follower. Certo non è niente di così grave, c’è di peggio, ma lei che come tutte vuole apparire al meglio e non è il massimo avere il viso ricoperto da quello che sembra uno sfogo. Cosa è successo a Beatrice Valli? E’ incinta del suo quarto figlio, la gravidanza questa volta non è stata semplice ma forse questa volta lo sfogo che le ha reso il viso tutto rosso e macchiato non c’entra nulla. E’ molto più probabile che abbia avuto una reazione allergica o qualcosa di simile per quello che ha fatto poco prima.

Beatrice Valli ha un problema alla pelle del viso

Cosa ha combinato Beatrice Valli? La moglie di Marco Fratini come sempre mostra molto della sua vita e questa reazione sulla pelle del viso andava mostrata. E’ ovviamente dispiaciuta, sui social non mostra una gran disperazione, consapevole che non è certo la fine del mondo avere la pelle in quelle condizioni. Prima o poi passerà ma il punto è che domani inizia il festival di Sanremo 2023 e lei ha già preparato tutto in modo perfetto e questa reazione della pelle non ci voleva.

Espressione triste, ha già messo di tutto sul viso per lenire il rossore, avrà di certo anche fastidio, e l’ex volto di Uomini e Donne commenta: “Certo che doveva succedere proprio prima di Sanremo eh” aggiunge delle risate ma anche il sudore sulla fronte.

Qualche ora prima aveva un trucco azzurro su tutto il viso, un make up che ha fatto provare anche al Marchini, lui non ha avuto alcuna reazione, lei invece ha un problemino da risolvere. Ha giocato a trasformarsi ispirandosi al celebre film Avatar, ha scelto una make up artist bravissima ma qualcosa non è andata nel modo giusto. Se non dovesse passarle il rossore di certo il truccatore troverà il modo per coprire tutto, un correttore, un fondotinta e sarà bella come sempre.