Beatrice Valli, gravidanza a riposo: “Mi vedrete spesso sul divano”

Non è per niente semplice l'ultima gravidanza di Beatrice Valli che spiega perché deve stare a riposo

Una gravidanza per niente semplice fin dai primi mesi per Beatrice Valli che il giorno di Natale ha confidato che la vedremo spesso sul divano. La sua quarta gravidanza è a rischio, Beatrice Valli porta avanti la sua dolce attesa ma a riposo e spiega il motivo. L’influencer ha scoperto di avere l’utero corto. Nelle scorse ore ha spiegato ai follower che è un momento delicato, che se già qualche settimana fa aveva scoperto di avere la placenta molto bassa, cosa che già la costringeva al riposo, adesso aggiunge un altro problema. Beatrice Valli non perde il sorriso, deve pensare anche alla serenità degli altri figli che attendono con ansia l’arrivo della sorellina. Ha il collo dell’utero corto, questo le ha riscontrato il ginecologo nell’ultima visita.

Beatrice Valli gravidanza a rischio

“Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo” racconta l’ex volto noto di Uomini e Donne aggiungendo che adesso davvero la vedremo sempre più spesso sul divano, a riposo.

Tra quindici giorni la prossima visita, un altro controllo con il medico che le dirà cosa fare e come affrontare il problema. “Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così” non si butta giù, non può farlo, deve restare positiva e forte.

Un Natale difficile per Marco Fantini e Beatrice Valli che hanno due bimbe piccole, Bianca e Azzurra. Bea è anche mamma di Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi. Un’altra bimba in arrivo per la coppia che si è innamorata grazie al programma di Maria De Filippi. Lui avrebbe voluto un maschietto ma deve arrendersi a una famiglia ricca di dolcissime donne. Adesso l’unica priorità è quella che la piccola arrivi presto.