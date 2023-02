Cosa ripete ogni giorno Michelle Hunziker alle sue figlie? E’ la cosa più importante

C'è una cosa che Michelle Hunziker ripete sempre alla sue figlie ma non lo fanno tutte le mamme

E’ sulla rivista Grazia che Michelle Hunziker racconta molto di se stessa, di questo nuovo equilibrio conquistato e delle sue figlie. E’ a loro che ripete sempre, come un mantra, una cosa molto importante, la più importante tra tutte. Sa che le sue figlie, ovviamente Aurora Ramazzotti per prima, ma anche Sole e Celeste, hanno già compreso l’importanza dei suoi insegnamenti, soprattutto di una cosa, che l’indipendenza economica è la chiave di tutto. Michelle Hunziker ha 46 anni e la vita l’ha vissuta con le sofferenze e le gioie, ha pagato per gli errori commessi e adesso non ha più intenzione di farsi calpestare, in alcun modo e da nessuno. Non è cambiata, ha semplicemente capito. Michelle Hunziker confida ciò che dice alle sue figlie, sempre, e racconta la loro reazione.

Michelle Hunziker alle figlie

“lnvecchiare può essere un percorso virtuoso. Dal punto di vista estetico la forza di gravità incombe, ma noi abbiamo degli strumenti – spiehg la Hunziker – come alimentarsi correttamente e vivere un lifestyle più sano. La medicina e l’antiaging ci permettono di affrontare il tempo che passa” è parte della sua vita ma aggiunge altro.

“Parallelamente, abbiamo acquisito la consapevolezza che l’indipendenza economica è la chiave di tutto” questo è il suo mantra, questo è ciò che ripete alle sue bambine e ha sempre detto ad Aurora. “Io alle mie figlie lo ripeto come un mantra. Aurora ha 26 anni ed è indipendente da quando aveva 19 anni. Anche Sole e Celeste già mi parlano di quello che vogliono fare in futuro. A quarant’anni sai che ogni scelta che compi deve aggiungere qualcosa alla tua vita, non togliere. È questa la libertà che ti fa rinascere”.

E’ ciò che tutte le figlie dovrebbero ascoltare dalle proprie madri, un giorno sarà tutto così ovvio e normale, oggi non è così, non è ancora così.

Presto sarà nonna, una meravigliosa nonna. “Mi emoziono solo a pensarci. Io sarò la nonna più felice del Pianeta e non vedo l’ora. L’Universo mi ha ascoltato, dopo tre belle femmine, mi arriva un bel maschietto” e lo ripete sempre, anche questo.