Michelle Hunziker: “Non permetto più a nessuno di svalutarmi, sono rinata”

A chi si riferisce Michelle Hunziker dicendo che non permette più a nessuno di svatularla, manipolarla?

Nel nuovo numero di Grazia già in edicola è Michelle Hunziker la star che posa per la copertina e nell’intervista si racconta per come è oggi. Oggi Michelle Hunziker non permette più a nessuno di svalutarla, di manipolarla, di denigrarla; le è successo, più di una volta ma adesso che è davvero rinata non permette più a nessuno di farle del male. Già in passato Michelle Hunziker ha confessato le sue fragilità, quelle che l’hanno resa la vittima perfetta di una setta in cui è caduta ma è evidente che parli anche di altre situazioni, di altre sofferenze, errori. Se si guarda indietro nel suo passato si fa tanta tenerezza, usa queste parole la conduttrice e showgirl che intanto di strada ne ha fatta tanta. La rivedremo in tv dal 22 febbraio 2023 con il suo Michelle Impossible & Friends.

Michelle Hunziker: “Ho capito in ritardo quanto sia importante volersi bene”

Ed è sempre alla rivista Grazia che confida: “lo sono rinata da poco, ma ciò non è tanto correlato alla mia sfera privata, quanto al mio state of mind, all’equilibrio che sono riuscita a raggiungere. Oggi mi sento fortunata… Anche se un po’ in ritardo, ho capito quanto sia importante volersi bene”. Parla di errori che avrebbe potuto evitare, se solo avesse avuto accanto altre persone, se avesse chiesto aiuto alle persone giuste.

Non parla dei suoi ex mariti, non si riferisce ad Eros Ramazzotti né a Tomaso Trussardi, lo dice chiaramente. “Se mi guardo indietro, mi faccio ancora molta tenerezza. Da buon Acquario quale sono, ero un’idealista, volevo spaccare il mondo, ma ho fatto tanti errori, soprattutto perché mi sembrava di avere molte mancanze, io ero la vittima perfetta per chi mi ha fatto cadere nella setta. Sono errori che avrei potuto evitare, se avessi avuto accanto qualcuno di equilibrato. Bisogna invece chiedere aiuto alle persone giuste, ai professionisti, io ho chiesto una mano a quelle sbagliate”.

“Oggi non permetto più a nessuno di svalutarmi, denigrarmi e manipolarmi. Faccio parte della categoria di donne che aveva scritto in faccia ‘dominami, fammi del male’. Sia chiaro: non sto parlando certo dei miei ex mariti. Adesso da sola faccio autoanalisi, leggo, m’informo. Non sono diventata un’altra, ma ho uno scudo difensivo”.