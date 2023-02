Bianca Atzei a un mese dal parto ammira il suo corpo

Bianca Atzei è in gran forma, a quasi un mese dal parto mostra il suo corpo

Bianca Atzei è diventata mamma da 28 giorni, a quasi un mese dal parto mostra il suo corpo. Di certo scatteranno le critiche perché c’è chi non sopporta che una donna mostri come ha recuperato velocemente la sua forma fisica dopo il parto, dopo 9 mesi di gravidanza, ma se ognuno si occupasse di se stesso sarebbe tutto più semplice. Bianca Atzei mostra il lato meraviglioso e il lato faticoso dell’essere mamma, di avere un figlio che non la fa dormire. Così oggi ha deciso di coccolarsi e iniziare con i massaggi, per rilassarsi ma anche per aiutare il suo corpo a tornare come prima. Il risultato lo mostra tra le storie di Instagram, tutto è nascosto da una luce che non mostra i dettagli ma è evidente che Bianca Atzei è soddisfatta del suo corpo.

Bianca Atzei mamma da un mese del suo amore più grande

Ieri è stato il primo San Valentino da mamma e Bianca Atzei non ha potuto evitare di dedicare il suo 14 febbraio a suo figlio, Noa Alexander. La cantante e Stefano Corti sono al settimo cielo, desideravano da tempo diventare genitori di un loro bebè e non potrebbero essere più felici, stanno però raccontando anche quanto sia difficile se il piccolo non dorme e il giorno successivo bisogna lavorare. Tutto raccontato sempre con il sorriso, così come con il sorriso Bianca Atzei mostra le foto con suo figlio innamorata.

Non si è fatta mancare le voglie ma ha anche fatto attenzione a non esagerare durante la gravidanza, anche perché il suo ultimo mese è stato faticoso, per il peso del pancione e per il ricovero in ospedale a causa di una infezione e poi della polmonite.

Non hanno fatto alcun dramma Bianca Atzei e Stefano Corti nemmeno quando la iena è stata ricoverato e operato d’urgenza per il distacco della retina, pur non sapendo se riuscirà a recuperare del tutto la vista da un occhio. Non desiderano le polemiche, semplicemente si raccontano sui social senza grossi problemi. Bianca Atzei è bellissima e felice, si piace ed è una notizia positiva per una mamma.