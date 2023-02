Christian De Sica è nonno è nata la nipotina, gli auguri di tutti gli amici vip

Christian De Sica annuncia che è nata la nipotina. La figlia aveva già spiegato come ha scelto il suo nome

E’ al settimo cielo Christian De Sica, è diventato nonno, è nata la sua nipotina, la figlia della sua Maria Rosa che aveva già svelato il nome e il perché della scelta. Nonno Christian De Sica è in ospedale da sua figlia, si fa scattare la prima foto con la sua nipotina, è bellissima. L’attore e regista ha pubblicato il dolce annuncio sui social, ha ribadito come si chiama la sua nipotina, ha aggiunto un dolcissimo fiore e tutta l’emozione che mostra in quella foto. “E’ arrivata Binaca, la mia nipotina. W Mari e Francesco” ha scritto Christian De Sica che continua a ringraziare tutti gli amici, tutti famosi, che gli fanno gli auguri. La prima è Mara Venier il suo legame con De Sica è di vecchia data, spesso trascorrono insieme le feste. La conduttrice è emozionata, felice per l’amico, per la nascita di Bianca. Adesso potranno scambiarsi opinioni ed emozioni sui loro nipotini, sulla vita da nonni. Mara Venier è follemente innamorata di Giulio e Claudio, i suoi nipoti che hanno età molto diverse, il primo già maggiorenne, il piccolo che frequenta la scuola materna.

Christian De Sica annuncia la nascita della nipote

Eleonora Giorgi, Simona Ventura, Jerry Calà, Sandra Milo che non manca mai, Andrea Dianetti e uno dopo l’altro tutti gli altri, ovviamente anche i fan, i follower che attendevano l’arrivo della piccolina.

“È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia, che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo” aveva confidato Maria Rosa al settimanale Gente prima di Natale, spiegando così la scelta del nome Bianca. Aveva però previsto la nascita di sua figlia tra qualche settimana, evidentemente la piccola ha avuto fretta di venire al mondo, sconvolgendo così un po’ i piani della famiglia ma portando ancora più gioia.

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così” i commenti di un nonnetto già emozionato prima di vedere la sua piccola Bianca.