Per Ilary Blasi San Valentino con le figlie ma c’è un posto in più a tavola. Il commento amaro di Chanel

Ilary Blasi ha preparato tutto per la cena di San Valentino nella villa ma con lei non ci sono solo le figlie

Ilary Blasi ha festeggiato il San Valentino a casa con le figlie Isabel e Chanel Totti, lo mostra lei con un video tra le storie di Instagram. Per la cena tanti cuori, i dettagli rossi scelti con cura, il sushi. Ma se Cristian è a cena con la fidanzata per chi è il quarto posto a tavola? Un San Valentino amaro per la figlia più grande di Ilary Blasi e Francesco Totti, annoiata ovviamente, perché se la sua mamma è felice di festeggiare con i suoi amori, Chanel avrebbe preferito una serata più romantica. La mattina aveva ricevuto delle rose bellissime ma poi di sera è rimasta a casa con mamma Ilary Blasi, la sorellina Isabel e un’altra persona.

A cena nella villa di Ilary Blasi c’era anche Bastian Muller?

Difficile sia davvero così, la conduttrice Mediaset non mostra alcun dettaglio che faccia pensare alla presenza del suo nuovo compagno ma la tavola è apparecchiata per quattro persone. Se non è Bastian chi sarà?

Candele rosse, sottopiatti rossi, petali di rose rosse, sushi e ogni cosa preparata con cura, questo il San Valentino organizzato ieri sera da Ilary Blasi per lei e le sue figlie. “Con i miei amori” scrive Ilary e Chanel condivide la stessa storia e commenta: “Che amarezza” ma ovviamente ride. Una cenetta speciale ma con qualche mistero, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto di festeggiare da soli, questa volta senza figli. E’ per questo che Ilary Blasi si è ritrovata a casa, nella sua villa all’Eur, per il 14 febbraio, perché toccava a lei restare con i ragazzi, con la piccola Isabel. Chissà, magari davvero l’imprenditore tedesco che le ha rubato il cuore le ha fatto una bela sorpresa e ieri sera è arrivato a Roma per passare il San Valentino con lei.Di certo tutto è molto diverso rispetto al passato, quando Francesco Totti e Ilary Blasi non perdevano nemmeno un’occasione per divertirsi insieme il 14 febbraio e mostrare il loro amore. Adesso di quell’amore si stanno occupando i tribunali e gli avvocati e sono rimaste solo delle bellissime foto.