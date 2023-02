Ilary Blasi e Bastian, serata a Roma con Michelle Hunziker e ritorno in villa

Le foto di Ilary Blasi e Bastian a Roma, la serata con Michelle, poi il ritorno nella villa, l'incontro con Chanel

Ilary Blasi e Bastian Muller sono la coppia del momento, dopo le foto pubblicate da Chi lo diventano a tutti gli effetti. Ilary Blasi e Bastian a Roma insieme, a cena insieme con gli amici, tra loro anche Michelle Hunziker. Inoltre, la conduttrice ha portato il suo compagno nella villa all’Eur, quella che fino a poco tempo fa era il nido della famiglia Totti. Cena con gli amici e poi rientro in villa insieme, le foto di Chi non lasciano dubbi e mostrano la nuova vita di Ilary Blasi, la felicità che da tempo non si vedeva sul suo volto. Francesco Totti pubblica la prima dedica social per Noemi Bocchi, Ilary Blasi e Bastian ufficializzano il loro amore.

Ilary Blasi e Bastian Muller bellissimi e felici a Roma

Sono davvero una coppia bellissima Ilary e Bastian. Lei è in gran forma, ha preso un po’ di peso dopo la sofferenza per la separazione da Totti, perché non deve essere stato semplice nonostante lei abbia voluto mostrare solo la sua forza. Sono in giro con l’auto di Ilary Blasi, con la coppia ci sono alcuni volti noti tra cui la manager della conduttrice e Michelle Hunziker. Questa forse è la parte meno importanti, la coppia si diverte ma non avevamo dubbi.

E’ il ritorno in villa il momento principale su cui anche la rivista Chi di Alfonso Signorini punta gli occhi. Ilary e Bastian tornano nella villa all’Eur e al cancello incontrano anche Chanel Totti, la secondogenita di Ilary e Francesco, che è con un’amica a bordo nella minicar. Segno che Bastian è già uno di famiglia, che la Blasi è davvero sicura, per questo ha già presentato il suo nuovo compagno, imprenditore tedesco, a tutta la famiglia, agli amici, ma soprattutto ai suoi figli.

Altra curiosità che mostrano le foto del settimanale di gossip è che tra gli amici presenti alla bella serata di Ilary Blasi e Bastian a Roma c’era anche Alessandro Simeone, l’avvocato che si sta occupando insieme ad altri colleghi del suo team della causa di separazione della conduttrice e dell’ex calciatore della Roma. Viva l’amore!