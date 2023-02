Raoul Bova parla della sua famiglia allargata, dei suoi figli, delle difficoltà

Raoul Bova su Grazia parla della sua famiglia allargata, delle difficoltà vissute: non sempre i figli accettano

In un’intervista tra le pagine di Grazia Raoul Bova parla della sua famiglia allargata, delle difficoltà che ha vissuto come genitore. E’ cresciuto insieme ai suoi figli e sa che le piccole, Alma e Luna, sono avvantaggiate perché come padre ha un’esperienza lunga con i figli più grandi, Alessandro Leon che è nato nel 2000 e Francesco che è nato nel 2001. Per lungo tempo Raoul Bova ha preferito non parlare della sua famiglia allargata, ha sofferto e non poco per la scelta di separarsi da Chiara Giordano ma ha dimostrato che con Rocio Munoz Morales era vero amore. Ha avuto non poche difficoltà e nell’intervista le racconta perché non sempre le famiglie allargate vengono accettate a cuor leggero da tutti i figli, sono cose che non vanno forzate e oggi Raoul Bova può raccontarlo.

Raoul Bova parla dei suoi quattro figli, la sua famiglia allargata

“Una famiglia allargata si gestisce con difficoltà. Ci sono cose che vengono naturali e altre che arrivano con il tempo. È fondamentale essere coerenti con ciò che si sceglie di fare – ha aggiunto – Le famiglie allargate non sempre sono accettate di buon grado da tutti i figli e non vanno forzate. Per ciò che mi riguarda, il voler stare insieme è sempre stata una scelta naturale”.

Un’esperienza che lo riguarda e che è in continua evoluzione perché i figli crescono e i genitori con loro, lui con loro quattro: “I miei primi due ragazzi sono grandi e da neogenitore di ventenni cerco sempre un nuovo approccio che funzioni. Sicuramente ciò che vale più di tutto per me è non omologare i figli, ognuno ha il suo carattere e ognuno ha la sua età”.

Raoul Bova sa di essere un padre presente pronto ad ascoltare, a gestire i suoi impegni di lavoro con la famiglia. Ha imparato a capire soprattutto quello che non dicono: “la cosa più difficile è leggere tra le righe dei loro discorsi, per capire se hanno bisogno di essere lasciati più liberi o se quel loro bisogno nasconde una voglia di protezione”.

Ieri sera Bova è tornato in tv con Buongiorno mamma!: “Guido come padre non è perfetto, ma piano piano capisce che tipo di comunicazione deve trovare con i fìgli. L’errore che spesso fanno i genitori è far prevalere la figura autoritaria, dire loro che cosa devono fare o come comportarsi. Guido più di una volta ha accolto lo sfogo dei figli senza reagire”.