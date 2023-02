Ilary Blasi parla della sua tempesta, oggi è un giorno importante

Per Ilary Blasi oggi è un giorno importante e sui social parla di quiete e tempesta

Ilary Blasi parla della sua tempesta, non l’ha mai fatto, lo fa oggi che è un giorno davvero importante per lei, per la sua famiglia. Oggi è il compleanno di Silvia Blasi, di sua sorella. E’ a lei che Ilary Blasi dedica un post speciale, è facendo gli auguri a sua sorella che per la prima volta parla della sua tempesta ma anche della quiete. Da quando è finita con Francesco Totti ha sempre avuto l’intenzione di non far mai trasparire le sue fragilità, i suoi momenti difficili, ma c’è chi li ha visti i suoi momenti più duri, di certo la sua famiglia, le sue sorelle, in particolare sua sorella Silvia. Le abbiamo viste spesso insieme dopo l’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, le abbiamo viste in partenza con i figli per allontanarsi da tutto il clamore, dalla tempesta. Le abbiamo viste insieme al mare, a casa con la nonna, con i genitori, con gli amici di sempre, preparare il cenone per il Natale e poi scattare foto su foto. Adesso che tutto sembra più sereno, oggi che è un giorno speciale, Ilary Blasi dedica parole bellissime a sua sorella Silvia.

Il compleanno di Silvia Blasi

Ilary Blasi oggi ha degli auguri speciali da fare, gli auguri di buon compleanno a sua sorella Silvia. In genere la conduttrice de L’Isola dei famosi si lascia andare poco alle dichiarazioni d’amore, alle dediche, preferisce mostrare altro. Questa volta gli auguri sono per una delle persone più importanti della sua vita.

Poco fa ha pubblicato una foto scelta dal passato, la foto di lei e Silvia piccolissime, biondissime, bellissime. “Perché non c’è un’amica come una sorella, nei tempi di quiete e di tempesta” e come sempre con poche parole Ilary Basi riesce a dire tutto.

Oggi però le due sorelle non sono insieme, Ilary è con Bastian, per loro un’altra figa d’amore. Si sono spostati da Monaco a Salisburgo, la Blasi con lui desidera viaggiare sempre, scoprire il mondo. Mostra anche la breve vacanza in Austria, la passeggiata di sera, il suo compagno che la riprende e lei che nel video gli manda tanti baci.