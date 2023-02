Caterina Balivo ha festeggiato il compleanno con una vera follia ma era il suo desiderio

Caterina Balivo consiglia a tutti di festeggiare il compleanno come ha fatto lei ieri

E’ la sua giornata off, la giornata che Caterina Balivo ha voluto per il suo compleanno. Come regalo la Balivo ha pensato alla giornata perfetta, con chi passarla, cosa fare, dove, cosa indossare, cosa mangiare. Tutto realizzato e per farlo è volata all’estero: in 2 giorni 10 ore di volo ma è così che ha realizzato il suo desiderio. 43 anni e non li dimostra ma quando è giunta a destinazione Caterina Balivo si è sentita davvero come una bambina entusiasta e meravigliata di tutto, felice. E’ volata da Milano con suo marito Guido Maria Brera, ha chiuso il cellulare, ha risposto solo alla sua mamma. Ha letto qualche messaggio, non ha perso molto tempo col telefonino ma ha visto che in tantissimi le stavano regalando momenti d’affetto. Più che felice che mai Caterina Balivo ha suggerito a tutti di regalarsi un compleanno speciale dove si fa solo quello che si desidera.

Caterina Balivo ha festeggiato il compleanno in un posto da sogno

Il 21 febbraio 2023 per lei sarà un giorno da non dimenticare perché chissà se anche per i prossimi compleanni avrà lo stesso desiderio di fuggire via con suo marito o se potrà farlo. Caterina Balivo è andata in Islanda, un volo diretto di quasi 5 ore. Arrivata si è goduta paesaggi che sognava e le piscine termali che le hanno donato tanto relax. Soprattutto si è goduta il giorno del suo compleanno con suo marito.

“Come vorresti festeggiare il tuo compleanno decidilo e fallo. Per i miei 43 anni ho voluto decidere tutto io e sono tre anni che succede e sto meglio di altri compleanni festeggiati senza ricordi. Quest’anno volevo stare da sola con mio marito e l’ho trascinato per 48 ore in un posto a noi sconosciuto, quindi consiglio: almeno il vostro compleanno fate tutto quello che vi passa per la testa”.

Per la cena si è vestita da Mercoledì o forse è stato solo un caso. Entusiasta si è lasciata coccolare anche nel famoso Dill, ristorante New Nordic a Reykjavík, aperto nel 2009, il primo ristorante in Islanda a ricevere una stella Michelin nel 2017. Tutto perfetto, in 48 ore ha fatto tutto quello che desiderava ed è già tornata a casa.