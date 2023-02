La festa di compleanno di Maelle: Antonella Clerici e Vittorio Garrone mostrano tutta la dolcezza

Antonella Clerici mostra la festa di compleanno della figlia. Ma anche Vittorio Garrone aggiunge le sue foto per Maelle

Ieri la figlia di Antonella Clerici ha festeggiato il suo compleanno, ha compiuto 14 anni e per Maelle c’è stata una bellissima festa. Tutto organizzato alla Locanda del Daino e sui profili social di Antonella Clerici e Vittorio Garrone c’è tutta la dolcezza della bella serata. Un party delizioso per Maelle Martens ma tutto è iniziato ben prima con la preparazione della torta di compleanno. Anche questa volta è Maelle a fare la torta, anche per il suo compleanno ha preferito preparare lei il dolce per tutti, la sua torta di compleanno. Panna e Nutella ma più di tutto Antonella Clerici e Vittorio Garrone mostrano la scelta della decorazione. La dolcissima festeggiata ha scelto le foto a cui è più legata includendo nella sua decorazione tutta la famiglia. Ci sono le foto con Vittorio, con i fratelloni, con tutti ma soprattutto al centro della torta c’è lo scatto con la sua mamma.

Antonella Clerici racconta della festa di compleanno della figlia

14 anni un’età che emozione la conduttrice, come tutti i genitori. Sui social pubblica i palloncini, gli addobbi della festa di compleanno della sua Maelle, mostra l’immancabile dolce inviato da Sal De Riso, la torta di compleanno fatta da sua figlia. In diretta a E’ sempre mezzogiorno ammette di avere un po’ di sonno, di essere stanca perché ieri sera ha fatto tardi al party della sua bambina. “Ieri ho fatto un po’ tardi perché ho festeggiato la mia bimba e adesso ho un po’ di sonno ma è normale”.

Tantissimi gli auguri per la figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens. Anche Vittorio Garrone non ha fatto mancare il suo “buon compleanno” speciale alla figlia della sua compagna. Lui è ovviamente un punto di riferimento importante per Maelle, anche suo padre è presente nella sua vita ma distante. Una foto dolcissima quella pubblicata da Garrone, una foto buffa. “Buon compleanno Amio” scrive e le dedica il brano di Marco Mengoni “Buona Vita”.

Dolcissimo anche il video di Eddy Martens con cui ieri ha fatto gli auguri a sua figlia, anche lui ha scelto una canzone da dedicare alla sua Malle, anche lui ha scelto una serie di foto che hanno emozionato non poco Antonella Clerici.