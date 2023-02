Tutto l’amore di Antonino Spinalbese che riabbraccia la piccola Luna: “Mi perdoni”

E' dolcissimo il video del primo incontro tra Antonino Spinalbese e Luna Marì dopo mesi di lontananza

La sua paura più grande era quella di non essere riconosciuto. Ma a quanto pare in questi lunghi mesi Belen e la famiglia di Antonino, insieme, hanno fatto davvero un grande lavoro visto che la piccola Luna Marì non ha avuto nessuna esitazione. Quando ha visto il suo papà, nonostante Antonino Spinalbese mancasse da casa da oltre 5 mesi, è corsa da lui, tra le sue braccia e lo ha riempito di baci. Un video davvero pieno di emozioni quello che mostra Antonino tornare a casa dalla sua piccola Luna Marì, dopo così tanti mesi di distacco. Aveva paura che sua figlia non lo riconoscesse, che fosse magari un po’ diffidente. Ma invece la bambina si è mostrata più che felice di passare il suo tempo con il papà. Tra coccole, baci, e risate, la bambina è apparsa molto serena e felice di rivedere Spinalbese. E del resto spesso sono gli adulti a farsi più problemi dei bambini, che affrontano tutto con slancio e purezza. Più volte nella casa Antonino aveva detto di essere spaventato alla sola idea che Luna Marì potesse non riconoscerlo. Continuava il suo percorso però solo per amore della sua bambina, perchè vuole darle il meglio, e anche economicamente parlando, vuole essere presente. Lo ha spiegato più volte, come ha anche detto che nella sua vita in questo momento non ci sarà spazio per altre donne, visto che ruota tutto intorno a Luna.

Lunedì sera però lo abbiamo visto baciare Ginevra Lamborghini, forse potrebbe nascere una storia d’amore nonostante nel cuore di Spinalbese ci sia poco spazio per una donna che non sia la sua Luna?

Tutto l’amore di Antonino per la sua piccola Luna Marì

Riempie davvero il cuore il video che Antonino Spinalbese ha postato poche ore fa su instagram e che lo mostra insieme alla sua piccola Luna Marì. Un tenerissimo ritorno a casa tra coccole, baci e carezze. Tantissimi i commenti sotto il video che ha fatto incetta di like e c’è chi ha fatto notare quanto sia stata brava Belen a non far dimenticare a Luca che il suo papà era Antonino: “E’ stato soprattutto merito della mamma, ha fatto in modo che il papà in un certo modo fosse presente nonostante l’assenza, nella vita della piccola Luna. Brava Belen.” E ancora un altro commento: “Complimenti a Belen e alla sua famiglia poiché da questa bimba trasuda amore per il proprio papà“.