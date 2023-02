Antonino Spinalbese fuori dal GF VIP ma si consola tra le braccia di Ginevra: che bacio

Ed ecco il tanto atteso bacio tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: è nata una coppia?

Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7 nella serata del 23 febbraio, felicissimo di poter tornare a casa dalla sua piccola Luna Marì. Il vippone non è sembrato affatto turbato dalla decisione del pubblico, anzi. Non vedeva l’ora di uscire dal gioco, come del resto ha sempre detto ai suoi compagni di viaggio nelle ultime settimane, forse mesi. A consolarlo ha subito trovato Ginevra Lamborghini che gli ha fatto una bellissima sorpresa prima che Antonino raggiungesse lo studio. Con una novità annunciata anche da Signorini: “Antonino, volevo dirti che Ginevra è single, adesso potete andare a Pomezia”. Il conduttore del GF VIP , che ha benedetto questa coppia sin dal giorno 0, ha anche rivelato che aveva proposto a Ginevra di presentarsi ad Antonino con due biglietti per Parigi, un suo regalo per celebrare l’amore. La l’ex concorrente avrebbe rifiutato, perchè ha in mente altro: si deve andare prima a Pomezia…In attesa di vedere i due in giro per l’isola, nel frattempo i #gintonic che hanno aspettato per 6 mesi questo momento, si sono goduti il bacio tra Antonino e Ginevra. Nello studio il trionfo del sentimenti con un bacio passionale e travolgente, da togliere il fiato. E’ nata una coppia? Staremo a vedere. I fan di Antonino e Ginevra sono sempre stati convinti del fatto che i due fossero destinati a stare insieme ma in realtà quando l’ereditiera era tornata nella casa come ospite, tra lei e Antonino non era accaduto nulla, cosa che aveva in qualche modo deluso e tradito le aspettative dei fan che speravano di veder sbocciare questo sentimenti. Parrebbe essere arrivato il momento: dopo il bacio chissà, anche una notte di chiacchiere trascorsa insieme in hotel? Lo scopriremo solo vivendo!

Il bacio tra Antonino e Ginevra al GF VIP 7

In attesa di capire come andranno le cose tra loro vi lasciamo al video del bacio, anche perchè è successo tutto intorno all’una di notte e forse qualcuno si sarà perso questo romantico momento.

Che ne pensate di questa coppia appena nata, ci sono davvero possibilità che si possano godere una relazione duratura nella vita reale? Noi facciamo sempre il tifo per l’amore per cui: in bocca al lupo e come si suol dire, se sono rose, fioriranno.