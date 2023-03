Tutta la nostalgia di Ilary Blasi per le figlie: “Mi mancate”

Ilary Blasi si lascia andare alle emozioni e svela la nostalgia per le sue figlie Isabel e Chanel

Ilary Blasi è a Roma, le sue figlie, Chanel e la piccola Isabel, sono a Madonna di Campiglio con il padre. Francesco Totti e Noemi Bocchi si stanno godendo la loro settimana bianca, una bellissima vacanza sula neve. Come sempre la loro famiglia parte quasi al completo, sono una famiglia allargata, con Totti e Noemi Bocchi ci sono i due figli di lei e le figlie di Francesco e Ilary. Forse all’appello questa volta manca Cristian Totti, impegnato evidentemente con i suoi allenamenti. La piccola Isabel e spesso anche Chanel non perdono invece occasione per una vacanza o per ritrovarsi tutti insieme. Ilary Blasi le sente spesse e in una videochiamata avverte ancora più forte la nostalgia. In genere la conduttrice non si lascia andare molto alle emozioni da mostrare sui social ma questa volta cede.

Ilary Blasi ha nostalgia delle sue figlie, Chanel e Isabel

“Mi mancate Isa e Chany” scrive Ilary Blasi mostrando lo screenshot della videochiamata. Le sue figlie sono sulla neve pronte a sciare, lei è a Roma, avverte forte la mancanza, il desiderio di abbracciarle. Non è più la vita di prima, non per Ilary Blasi e Francesco Totti che devono dividere i momenti con i figli e non possono più festeggiare nulla tutti insieme.

Il loro matrimonio è finito malissimo, il 14 marzo è prevista la prima udienza per il divorzio ma non c’è nulla di positivo in vista. Sembra che i legali non siano riusciti a trovare un accordo, che Ilary. E Totti non abbiano alcuna intenzione di trovare una strada comune verso la consensuale. Sembra che sarà una guerra tra loro per la divisione del patrimonio. Sono stati però entrambi bravissimi a mettere i figli davanti a tutto, al primo posto, ad evitare che Chanel, Isabel e Cristian pagassero per la fine del loro matrimonio. Poi però arriva forte la nostalgia, chissà se la Blasi e Totti hanno già dimenticato le loro vacanze sempre insieme oppure ogni tanto ci ripensano.

Chanel condivide il messaggio della sua mamma e intanto mostra la sua vacanza sulla neve con papà Francesco e la sua compagna.