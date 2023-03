Emozionato Francesco Totti mostra la lettera di sua figlia Isabel

Francesco Totti si scioglie per la lettera della sua piccola Isabel

Francesco Totti prima di tutto è un papà molto presente e se i suoi figli vengono prima di tutto è per la sua piccola Isabel che ha un vero debole. E’ la piccola di casa ed è così dolce e affettuosa che ancora una volta riesce a far piangere Totti. Isabel Totti ha 6 anni ed ha scritto una lettera per il suo papà. L’ex calciatore la mostra aprendola con cura e svelando colori, disegni, cuori e le parole bellissime che ha scritto per lui. Sono tutti insieme in vacanza a Madonna di Campiglio. E’ l’ultimo giorno sulla neve, lo racconta Chanel Totti nelle sue storie di Instagram, dispiaciuta che la settimana bianca stia già terminando. Sulla neve con Francesco ci sono le sue figlie e Noemi Bocchi con i suoi figli; una famiglia allargata e felice, come conferma la piccola Isabel con la sua letterina al papà.

Le parole di Isabel Totti per il suo papà

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai separati da più di un anno, non si parlano, non hanno ancora trovato un accordo per il divorzio ma sono dei bravissimi genitori, in grado di non fare pesare nulla ai loro tre figli. Spesso vediamo i loro figli nella nuova casa che l’ex capitano della Roma condivide con la nuova compagna. Ma abbiamo anche visto la piccola Isabel con Bastian; Ilary Blasi ha già fatto le presentazioni in famiglia.

Tutto sembra sereno e Isabel Totti ha scritto con tutti i colori una lettera al suo adorato papà: “Papà ti amo più del cielo e del mare e dell’universo. Grazie per tutto l’amore che mi dai. Ti amo” aggiungendo cuori e disegnini. Isabel ha disegnato il suo papà con i colori giallorosso e lei con i lunghi capelli biondi. Francesco Totti si scioglie in lacrime e non può che dedicare una canzone per la sua bellissima bambina.

“Mi prenderò cura di te Di ogni cosa che farai Sarò sempre qui al tuo fianco Non lo scordare mai Mi prenderò cura di te” sono i versi che Francesco ha scelto per la sua piccolina, è una canzone di Qua Solo: “Mi prenderò cura di te”.