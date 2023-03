Cristina Marino, gli insulti alle foto mentre esce dall’ospedale: “Non sapete nemmeno cosa è successo”

Cristina Marino contro i commenti cattivi alle foto mentre esce dall'ospedale. Nessuno sa quello che è successo dopo il parto

Un’altra passeggiata al parco per Cristina Marino e Luca Argentero con i loro bambini e come sempre ci sono i paparazzi. C’è sempre almeno un fotografo che si nasconde dietro gli alberi e le foglie, pronto a scattare chissà quale foto a Cristina Marino e Luca Argentero. Anche quando Cristina Marino ha lasciato l’ospedale dopo la nascita del secondo figlio c’erano i paparazzi e poi ci sono stati gli insulti, i commenti cattivi alle foto. Lei già ieri ha mostrato delle immagini dei paparazzi nascosti, stanca e arrabbiata. Oggi Cristina ha pubblicato un altro video descrivendo il paparazzo come un maniaco, perché si nasconde, osserva, spia, scatta, spaventa. E’ davvero complicato vivere sereni e rilassati in questo modo. E’ l’ennesimo sfogo, ha appena spiegato tra le storie di Instagram cosa non sopporta più. La moglie di Luca Argentero legge i commenti cattivi di chi ha definito lei e suo marito dei barboni quando sono usciti dall’ospedale dopo la nascita del piccolo Noè; ha due cose da dire anche a queste persone.

Cristina Marino legge gli insulti alle foto dopo il parto

“Spiego velocemente quello che era l’obiettivo di questi video, visto che leggo dei commenti da bar come ‘maniaco che brutta parola’ oppure ‘dovresti essere addirittura grata o se stavi con panettiere non sarebbe successo’. Ora tutto bello, tutto giusto, tutto vero ma ci tenevo solo a specificare che tutto questo accade dal giorno che siamo usciti dall’ospedale con delle foto pubblicate dove io sorrido… ma mi dispiace per la cattiveria delle persone che commentano ‘Che barboni, sembrate due barboni’ o di schifo quando sono foto di una persona che non sapete neanche come è andata, cosa è successo e sentenziano. Così leggo commenti proprio di persone che sentenziano a caso, cattiverie gratuite che però per fortuna mi scivolano addosso però l’obiettivo è proprio quello di farvi capire che questo accade tutti i giorni, tutto il giorno senza tregua, senza sosta”.

Cristina Marino si riferisce adesso alla presenza ostante dei fotografi: “Tra l’altro dov’è la novità di due genitori al parco da ieri a oggi; io non credo che cambi proprio… Due persone che scelgono di fare una vita pubblica ma ci deve essere un limite, come ci deve essere un limite nelle cose che leggo delle persone ma mi sembra che si stia un attimo perdendo il lume della ragione”.