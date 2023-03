Michelle Hunziker, il compleanno di Celeste con la festa ispirata a una serie famosa

Una festa di compleanno speciale per Celeste, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Ieri era il compleanno di Celeste Trussardi, la figlia di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. 8 anni e una bambina che la sua mamma definisce un vero leoncino per il suo carattere, una vera lottatrice. Ovviamente festa di compleanno a tema per Celeste Trussardi con la famiglia che si è ritrovata al gran completo e ovviamente i piccoli amici della festeggiata. Un mega party per la più piccola delle figlie di Michelle Hunziker e per lei la sua mamma ha organizzato seguendo la serie di successo di Netflix che Cece adora, Stranger Things. Una festa a tema con alfabeto al muro, le candele e la torta, ogni caso per respirare l’ambiente della serie televisiva. Alla festa non potevano mancare Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, anche se questa volta tutti hanno mostrato poco della bella giornata dedicata a Celeste. Aury ha mostrato cosa fa sua sorella con il suo cellulare, sono simpatici i suoi auguri, ed è questa la storia che Tomaso Trussardi ha condiviso. C’erano quindi tutti alla festa di compleanno.

La festa di compleanno di Celeste Trussardi

“La più piccola delle tre con il carattere di un leoncino… la mia lottatrice di ogni cosa – ha scritto Michelle – Determinata come nessun’altro al mondo sta crescendo, sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante auguri amore mio immenso” mentre il papà non ha pubblicato nessun post per la sua bambina. Ha forse deciso di non dire più nulla sulla sua vita privata, di non mostrare più niente della sua famiglia.

Dolcissima invece la foto che ha pubblicato la Hunziker, taggando anche l’ex marito ma lui non ha aggiunto niente, nemmeno un like allo scatto. L’ex coppia sta cerando di mantenere un giusto equilibrio, è evidente, non è più il legame di una volta, tutto si è complicato, così sembra, ma per le figlie Sole e Celeste saranno sempre uniti.

Presto la piccola Celeste Trussardi sarà zia, lei non vede l’ora di vedere il nipotino, manca meno di un mese e non sarà più la piccola della famiglia.