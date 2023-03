Lorella Cuccarini era ingrassata, ha perso 5 chili e spiega come ha fatto

Lorella Cuccarini dopo aver tolto la tiroide era ingrassata ma con la dieta giusta ha perso subito 5 chili

Lorella Cuccarini spiega che era ingrassata di 5 chili e che si era quasi rassegnata dopo avere tolto la tiroide ma poi con la dieta giusta è dimagrita. Lo racconta conquistando una bellissima copertina di Sette, l’inserto del Corriere della sera. Per un sospetto tumore alla tiroide le era stata tolta e la sua forma fisica era cambiata; sono passati un po’ di anni da quel giorno ma Lorella Cuccarini oggi di anni ne ha quasi 58 e davvero non li dimostra. “Prima ero sempre attorno ai 56 chili, dopo l’intervento sono arrivata a 61” si era un po’ rassegnata a questo peso perché era difficile perdere i chili presi. “Erano i primi anni del duemila, anni complicati” ma la Cuccarini oggi è di nuovo in gran forma, la sua forma perfetta, quella in cui si sente a suo agio. Spiega come ha fatto: si è rivolta a un nutrizionista e le ha detto che da sempre sbagliava tutto con l’alimentazione.

Lorella Cuccarini, la sua dieta, come ha fatto a dimagrire

“L’anno scorso sono stata da un nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno”. Quante volte abbiamo sentito ripetere dagli esperti le stesse raccomandazioni ma Lorella Cuccarini che con queste regole ha davvero perso i chili in più spiega cosa mangia.

“Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo”. Tutto qui ma è sempre la costanza che premia e il non esagerare con le porzioni. Niente pane, niente dolci, poca pasta o meglio ancora riso. Ovvio frutta e verdure e il pesce. Spuntini e anche altro.

“Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio. Temevo per il viso: dimagrendo ho pensato che potesse sciuparsi. Invece no. Ho cominciato poi due attività sfidanti e divertenti: calisthenics e un allenamento metabolico. Sto bene, davvero bene. Combatto con una me dentro, che ha 30 anni, e ha ancora voglia di spaccare il mondo; e una me fuori, che ne ha 57, ed è un po’ più assennata. Il problema sono i recuperi: recuperare a questa età è un po’ più complicato”.

La Cuccarini conclude: “Le donne devono imparare a prendersi cura di sé stesse, ognuna seguendo una propria ricetta. Segreti non ce ne sono. Certo non si può prescindere dal mangiare bene, e dal movimento. Anche solo camminare va bene”.