Paola Caruso ancora in lacrime a Verissimo: la paura che suo figlio non guarirà mai

Distrutta dai sensi di colpa Paola Caruso rivela a Silvia Toffanin che suo figlio potrebbe non guarire mai: lacrime e paure a Verissimo

Era andata nello studio di Verissimo alla fine del mese di gennaio Paola Caruso, per raccontare il dramma che lei e il suo piccolo Michelino stava vivendo. Sperava di poter tornare da Silvia Toffanin per raccontare cose diverse, per dare buone notizie. Purtroppo però le cose non sono semplici e non ci sono miglioramenti significativi. La Caruso infatti ha spiegato che i medici le hanno detto che passati più di tre mesi da quella maledetta puntura, la gamba e il piedi di suo figlio, avrebbero dovuto tornare a funzionare, almeno al 50%. E invece i nervi, sembrano non rispondere ancora nel modo giusto. Il piedino in particolare, senza tutore, non si muoverebbe ancora. E’ questo il racconto che Paola Caruso fa in lacrime nello studio di Canale 5, rivelando a Silvia Toffanin le novità sulle condizioni di salute del suo bambino. E la paura per Paola, è quella che il piccolo non tornerà a camminare come prima. Per questo spiega che al momento, non se l’è sentita di dire a Michelino che dovrà tenere forse per sempre quel tutore. Gli ha detto che in futuro le cose saranno diverse, ma a lei i medici, non hanno dato nessuna rassicurazione in questo senso. “Il problema è che lui cammina con il tutore ma non cammina bene, quindi si sta storcendo il piede, si sta storcendo l’anca” ha detto in lacrime Paola Caruso che ha detto di essere disperata, visto che non sa che cosa può fare per aiutare il suo bambino. “Lui sta con il tutore da quando scende dal letto, non muove il piede, alla fine dei conti non è cambiato niente” ha detto in lacrime la Caruso.

La storia di Michelino

Le lacrime di Paola Caruso a Verissimo

“Io mi sento impazzire Silvia, tu mi capisci perchè sei una mamma” ha detto la Caruso molto scossa e in lacrime per il suo racconto ma soprattutto per la disperazione che prova, nel dover continuare a dire bugie al suo Michelino. “I medici mi hanno detto che visto che il piede non è migliorato, il danno che è stato fatto, è un danno permanente” ha detto l’ex concorrente dell’Isola dei famosi. Paola ha spiegato che potrebbe esserci una sola cosa da fare, una operazione che però, a detta dei medici, potrebbe anche non funzionare. “Mi hanno detto che le probabilità di una buona riuscita di questa operazione sono al 60% ” ha spiegato la Caruso. “Io questa cosa proprio non riesco a perdonarmela” ha detto Paola che si sente in colpa per aver portato Michelino in quella vacanza, per aver permesso che gli venisse fatta quella puntura.