Gabriel Garko si è rifatto? Tutta la verità a Belve

Gabriel Garko si è rifatto? Ha ceduto al ritocchino estetico? La sua verità da Belve

E’ stata una intervista vera e sincera quella in cui Gabriel Garko non si è sottratto alle domande di Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 14 marzo 2023. Tra gli altri argomenti, anche quello della chirurgia estetica, del tempo che passa, delle rughe che per un bellissimo, possono essere un problema. Guardando indietro nel tempo, Gabriel Garko ha ricordato insieme a Francesca Fagnani uno degli episodi che più gli diede fastidio. Nel 2015, Gabriel Garko andò in tv in una puntata de Non è L’arena e si scatenò, come lui stesso ricorda, il putiferio. A causa delle luci, del trucco ma anche di alcuni problemi legati alla sua salute, quel giorno il visto dell’attore torinese era particolarmente gonfio. Garko però decise di andare lo stesso in tv, fregandosene. Non poteva immaginare quello che è successo dopo. Tutti iniziarono a parlare di quella intervista e del suo aspetto. Quanto si è rifatto, cosa si è rifatto, si è rifatto male. Su Oggi si leggeva: “Il taglio degli occhi è molto allungato e le occhiaie sono sparite. Gli zigomi sono pronunciati tanto da far sospettare l’uso del filler. Il labbro inferiore sembra più turgido del solito, è stato usato un riempitivo?”.

Gabriel Garko e la chirurgia estetica, cosa si è rifatto?

Francesca Fagnani quindi ha chiesto un commento in merito a quei fatti. Nella puntata di Belve di ieri sera Garko ha spiegato: “Le foto uscite sui social erano state modificate, io ero più gonfio perché avevo problemi di tiroide e stavo prendendo cortisone, tra l’altro la cura che stavo facendo mi aveva fatto gonfiare perché non era corretta“. C’erano stati dei farmaci che gli avevano fatto male, come aveva raccontato anche nelle ore successive, purtroppo però nessuno gli aveva creduto.

La Fagnani ha quindi poi chiesto a Garko ironizzando, se tra una decina di anni confesserà che quello era acido ialuronico…Ma Garko ha rassicurato la conduttrice: non aveva rifatto nulla in quel momento; l’attore ha poi confessato di essere un grande fan dei massaggi e di essere ricorso a “qualche punturina” e che non teme di invecchiare perché “in un uomo le rughe sono interessanti”. Ovviamente non è contrario alla chirurgia estetica e infatti, commenta, che se ce ne dovesse essere bisogno…Ha tanti amici chirurghi.