Simona Ventura rivela il numero di vestiti e di scarpe nel suo armadio

Quanti vestiti e quante scarpe possiede Simona Ventura? Svela che è molto più di una passione, non butta via niente

E’ una vera passione quella di Simona Ventura per vestiti e scarpe, passione mai nascosta ma cosa nasconde la conduttrice nel suo armadio? Simona Ventura non butta niente ed evidentemente i suoi vestiti non li regala nemmeno. A Tv Sorrisi e Canzoni confida il numero di vestiti e di scarpe che conserva, spiega che ha imparato che nella vita non si butta via niente, questo anche perché la moda è ciclica, quindi ciò che oggi non è di moda, non le piace magari tra qualche anno potrà tirarla di nuovo fuori e indossarla. Avremmo tutti bisogno di uno spazio enorme per non buttare nessun abito o altro. Infatti, la Ventura racconta che ha tutto in un magazzino. “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica. Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”.

Simona Ventura conserva tutti i vestiti e le scarpe

Non è una collezione ma il desiderio che tutto resti in suo possesso. Quei numeri sono riferiti solo alle cose che conserva ma che evidentemente non indossa. Magari qualcosa potrebbe piacere a sua figlia Caterina. “Cate non è interessata a tutto. I jeans, per esempio: i miei modelli a vita bassa non li metterebbe perché ora vanno quelli a vita alta”. Quindi, tutto resta a sua disposizione se un giorno qualcosa dovesse tornare alla moda e tornare utile. Forse ha anche una lista, un catalogo con i suoi vestiti e le sue scarpe conservate con cura in un magazzino.

Chssà se l’abito da sposa l’ha già scelto o ancora non ha trovato quello giusto considerando che lei e Giovanni Terzi hanno fissato più volte la data.

“Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento” e conferma che sarà Paola Perego la sua testimone.

“Con Giovanni conviviamo già da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia” quindi sarà un’occasione romantica e più che altro un evento per fare una bella festa tutti insieme, anche per questo oggi volta hanno rimandato perché vorrebbero accanto tutte le persone che amano.